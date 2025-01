O técnico de vendas José Eurico Malhado vai ser o candidato do partido Chega à Câmara de Elvas, no distrito de Portalegre, gerida por um movimento independente, nas eleições autárquicas deste ano, revelou esta terça-feira fonte partidária.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que José Eurico Malhado, de 60 anos, foi escolhido para cabeça de lista a Elvas pela Comissão Política Distrital de Portalegre do Chega, com a aprovação da comissão autárquica nacional e, posteriormente, do líder do partido, André Ventura.

Contactado pela Lusa, o candidato recordou que já foi autarca na Junta de Freguesia de Vila Boim, naquele concelho alentejano, eleito como independente nas listas do PSD, mas abandonou a vida política por motivos profissionais e familiares.

Segundo José Eurico Malhado, agora, “ao ver a situação do país e o que se passa no concelho de Elvas”, decidiu aceitar o convite do Chega para ser candidato.

“Aceitei imediatamente porque me revejo na maioria das coisas do partido Chega”, disse, assumindo que, “quando for eleito”, vai “tentar resolver o problema das pessoas”.

José Eurico Malhado exerce funções, há 10 anos, como presidente da direção da Associação de Assistência de Vila Boim, terra de onde é natural.

Já a lista do Chega à Assembleia Municipal de Elvas, nas eleições autárquicas deste ano, vai ser encabeçada pelo empresário agrícola José Eduardo Gonçalves, disse à Lusa a mesma fonte partidária.

A Câmara de Elvas é liderada por José Rondão de Almeida, que está a cumprir o primeiro mandato pelo Movimento Cívico Por Elvas (MCPE), depois de já ter estado à frente do executivo eleito pelo PS, entre 1994 e 2013.

O atual executivo desta câmara alentejana é composto por três eleitos do MCPE, três eleitos do PS e um eleito da coligação PSD/CDS-PP.

As próximas eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro.