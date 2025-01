Enquanto combatia o fogo em bairros que ardiam em Altadena, na Califórnia, um bombeiro partilhou a atenção da tarefa com a tentativa de acalmar Max, um cão que tinha acabado de resgatar minutos antes. “Ouvi um cão a ladrar e pensei: ‘Tenho de encontrar aquele cão‘”, afirmou Slater Lee.

O bombeiro, que apenas há cerca de seis meses entrou no Corpo de Bombeiros de San Marcos, ainda em regime de estágio, viu a silhueta do animal encolhido no jardim da frente de uma casa. Estava sozinho e assustado, sem pessoas ao seu redor, enquanto o bombeiro pulverizava as chamas fora de controlo, num local onde tinha sido dada ordem de evacuação.

Amid the devastation across L.A. from the deadly wildfires, @DavidMuir reports on the helping hands rescuing the pets from the fire zone – including the lost dog that stood by a firefighter as he battled the flames in Altadena. https://t.co/ZngVCbxt2s pic.twitter.com/iPEB41TVlM

— World News Tonight (@ABCWorldNews) January 14, 2025