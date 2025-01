O novo primeiro-ministro são-tomense, Américo Ramos, empossado esta terça-feira, prometeu governar com o foco exclusivo no bem-estar do povo, priorizando a melhoria da saúde, eletricidade e educação, e combater o ódio, perseguições e vingança que divide os cidadãos.

Américo Ramos definiu “três pilares fundamentais” que guiarão o 19º Governo, prometendo “um Governo com todos e para todos, um Governo mais pequeno e com menos custos, um Governo estável e em diálogo harmonioso com todas as instituições do Estado”.

“Infelizmente, nas últimas décadas, a política dividiu o nosso povo, alimentando desconfiança e, por vezes, inimizades. É imperativo restaurar a confiança entre os são-tomenses e entre o povo e o Estado. Não podemos permitir que ódios, perseguições ou divisões continuem a agitar e a guiar o nosso futuro. A União será a força que nos permitirá enfrentar os desafios e alcançar um país mais justo e próspero”, disse o primeiro-ministro.

Américo Ramos foi ministro das Finanças (2010-2012 e 2014-2018) de governos do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada, secretário-geral da ADI e até aqui Governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

“Este é um Governo liderado pelo ADI [Ação Democrática Independente], partido do qual faço parte e que tenho orgulho de servir como dirigente. O ADI conquistou com mérito a confiança da maioria dos eleitores nas últimas eleições. Contudo, deixo claro, serei um primeiro-ministro para todos os são-tomenses, independentemente da sua filiação política”, prometeu.

O primeiro-ministro disse reconhecer que a situação económica e financeira do país é frágil, por isso prometeu uma governação “com responsabilidade, eliminando desperdícios e priorizando os investimentos que realmente impactem a vida das pessoas”.

“Lutaremos contra a corrupção e promoveremos uma gestão transparente, prestando contas à Assembleia Nacional sempre que necessário e ouvindo todas as forças políticas, independentemente da sua posição”, disse Américo Ramos, assegurando “constante diálogo” com o Presidente da República, “reforçando a coesão e o respeito entre os órgãos do Estado”.

O primeiro-ministro disse que “a prioridade deste Governo será enfrentar os desafios” que mais afetam a população, nomeadamente nos setores da saúde, eletricidade, água, saneamento do meio, educação e segurança alimentar.

“Não prometo resolver, como num passo de mágica, os problemas acumulados ao longo de décadas. Mas garanto que trabalharemos de forma incansável e com todos […] somente com esforço coletivo conseguiremos construir um futuro melhor para todos. Este compromisso começa agora […] vamos juntos transformar São Tomé e Príncipe num lugar de mais dignidade, oportunidade e justiça”, declarou Américo Ramos.

O Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, demitiu o 18.º Governo liderado por Patrice Trovoada em 6 de janeiro, apontando “assinalável incapacidade” de solucionar os “inúmeros desafios” do país e “manifesta deslealdade institucional”, segundo o decreto presidencial que a ADI pediu ao Tribunal Constitucional para anular.

O novo primeiro-ministro foi nomeado no domingo por Carlos Vila Nova depois de rejeitar o nome do ex-procurador-geral da República Adelino Pereira, indicado pela ADI em substituição da antiga ministra da Justiça, Ilza Amado Vaz, que renunciou antes de ser empossada, porque a ADI divulgou, antes de ser do conhecimento do chefe de Estado, a lista de nomes do ministro do Governo que estava a ser formado.

Também esta terça-feira tomaram posse os 10 ministros, seis homens e quatro mulheres, que integram o novo Governo, entre os quais quatro ministros que pertenceram o anterior executivo liderado por Patrice Trovoada.

Na segunda-feira, a Ação Democrática Independente (ADI), vencedora das últimas eleições de São Tomé e Príncipe, rejeitou o nome de Américo Ramos como primeiro-ministro, e acusou o Presidente da República de “golpe de Estado palaciano” com esta nomeação.