O Movimento de Apoio ao Almirante à Presidência (MAAP) formalizou esta terça-feira a sua constituição como associação e conta com José Manuel Anes e Paulo Noguês, dois maçons influentes que foram dirigentes da Grande Loja Legal, como porta-vozes. A criação do movimento já tinha sido avançada pelo Observador a 2 de janeiro.

Marcaram presença na formalização, disse à Lusa fonte do movimento de apoio ao almirante Henrique Gouveia e Melo, José Mateus e Amadeu de Basto Lima, da associação “Círculo de Estratégia D. João II”, além de José Manuel Anes e Paulo Noguês, diretor e administrador, respetivamente, da revista “Segurança e Defesa”.

O movimento conta, neste momento inicial, explicou a mesma fonte oficial, com o apoio destas duas associações, havendo a expectativa de que outras se possam juntar daqui em diante.

O MAAP aguarda a formalização da candidatura a Belém do anterior chefe do Estado-Maior da Armada para avançar com iniciativas e pronunciar-se sobre os seus objetivos, preferindo para já manter a reserva sobre a sua atividade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O grupo tem como nome oficial: “Movimento de Apoio ao Almirante à Presidência”, não tendo sido permitido registar legalmente a associação com o nome de Henrique Gouveia e Melo, explicou ainda fonte da associação.

O almirante, cujo nome surge entre os potenciais candidatos às eleições presidenciais de janeiro de 2026, decidiu passar à reserva logo após o fim do seu mandato, argumentando que continuar no ativo retira-lhe “alguma liberdade” nos seus “direitos cívicos”.

Gouveia e Melo, que nunca confirmou nem afastou a possibilidade de entrar na corrida a Belém, afirmou que vai passar a uma “nova fase” da sua vida, mas sem especificar qual, numa altura em que o seu nome é apontado como um dos eventuais candidatos às eleições presidenciais de 2026.

No passado dia 10 de janeiro, defendeu esta terça-feira que o investimento em Defesa no país e na Europa deve ser um tema da campanha das eleições presidenciais de janeiro de 2026, mas continuou sem esclarecer se será ou não candidato.