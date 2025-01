Ainda convalescente e a recuperar em casa, Ursula von der Leyen esteve hospitalizada durante uma semana com uma “pneumonia grave” sem que essa informação tenha sido revelada, mas a Comissão Europeia negou, esta segunda-feira, ter ocultado propositadamente o estado de saúde da sua presidente.

De acordo com o meio de comunicação Politico, Paula Pinho — a portuguesa escolhida para principal porta-voz da Comissão Europeia — tentou fugir ao tema ao longo de uma conferência de imprensa decorrida esta segunda-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Demos a informação crítica sobre o estado de saúde da Presidente, dizendo que doença tinha e qual a sua gravidade, e esclarecemos que a Presidente estava em condições de manter tudo a funcionar”, respondeu a porta-voz, adiantando que “a sua capacidade de atuação nunca esteve em causa”.

No passado dia 10 de janeiro, outra porta-voz da Comissão, Arianna Podesta, garantiu que von der Leyen, apesar da gravidade do seu quadro clínico, “não esteve, em tempo algum, nos cuidados intensivos” e manteve-se sempre em contacto com a sua equipa.

[Já saiu o quinto episódio de “A Caça ao Estripador de Lisboa”, o novo Podcast Plus do Observador que conta a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto episódio]

Segundo o Politico, a 3 de janeiro, a Comissão Europeia informou os jornalistas que von der Leyen estava perante uma “pneumonia grave”, mas sem revelar que tinha sido hospitalizada, mesmo após ser confrontada diretamente com questões sobre o tema. Só se soube que a presidente da instituição tinha sido internada após notícia da agência noticiosa alemã DPA, ou seja, no mesmo dia em que Von der Leyen deixou o hospital e no mesmo dia em que finalmente a Comissão divulgou novos dados.

Questionada esta segunda-feira se a Comissão Europeia pode ser gerida a partir de uma cama de hospital, Paula Pinho não refutou essa hipótese, dizendo que “depende muito do estado da pessoa, do doente”.

Entretanto, Von der Leyen, que ainda se encontra em regime de teletrabalho enquanto recupera da doença, não vai comparecer no colégio de comissários desta semana, delegando responsabilidades à vice-presidente executiva Teresa Ribera. A presidente, todavia, planeia ir ao Fórum Económico Mundial em Davos, na próxima semana, e assistir à sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo.