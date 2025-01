Foi a grande novela que começou ainda em 2024 e terminou já em 2025. Na semana passada, depois de dias de incerteza e uma resposta negativa inicial, o Barcelona conseguiu mesmo soltar-se dos impedimentos do fairplay financeiro e inscrever Dani Olmo e Pau Víctor, que corriam o risco de poder sair a custo zero ainda em janeiro. E o feito foi celebrado da melhor maneira.

Logo no domingo, o Barcelona goleou o Real Madrid pela segunda vez na atual temporada e conquistou a Supertaça de Espanha — com Dani Olmo a ser utilizado na segunda parte e Pau Víctor a ser convocado. Os catalães conseguiram inscrever os dois jogadores com recurso a uma providência cautelar imposta pelo Conselho Superior dos Desportos, já depois de a La Liga ter recusado a renovação da inscrição para lá do fim de 2024 e de a Real Federação Espanhola de Futebol ter garantido que não tinha autonomia para resolver o caso.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em causa, é preciso recordar, estava o facto de o Barcelona ter estado sob as regras do fairplay financeiro até há pouco tempo. No início da temporada, Dani Olmo foi inscrito provisoriamente devido à lesão grave e prolongada de Andreas Christensen, que abriu uma vaga no plantel — a inscrição provisória, porém, só tinha duração até ao fim do ano, com o clube a acreditar que nessa altura já teria garantias financeiras suficientes para justificar a contratação do internacional espanhol ao RB Leipzig. A La Liga, contudo, não validou essas garantias. E anunciou mesmo que Dani Olmo, assim como Pau Víctor, não seria inscrito.

O Barcelona conseguiu dar a volta à situação através da tal providência cautelar e, já esta terça-feira e dois dias depois da goleada imposta ao Real Madrid com a utilização de Dani Olmo, Joan Laporta deu uma conferência de importa onde explicou como é que os catalães conseguiram resolver o problema. “No dia 27 de dezembro, antes de acabar o ano e dentro do prazo, apresentámos à La Liga a solicitação de inscrição de ambos os jogadores, mas a La Liga pediu que completássemos a documentação”, começou por dizer.

“No dia 31 de dezembro acreditávamos que cumpríamos todos os requisitos para sair do ‘fairplay’ financeiro, mas a La Liga pediu uns requisitos adicionais. Também pedimos a extensão das licenças dos jogadores à Federação, que nos disse que tínhamos de estar fora do ‘fairplay’ financeiro, mas que não teríamos problemas com isso”, acrescentou o presidente do Barcelona, que confirmou a ideia de que o clube aproveitou a lesão de Christensen para continuar a negociar o contrato milionário com a Nike que acabou por ser a chave para toda a questão.

“A La Liga disse-nos que o contrato com a Nike seria suficiente para as inscrições. Não assinámos no verão porque acreditávamos que ainda o podíamos melhorar e assim aconteceu, mais 700 milhões de euros do que nessa altura”, atirou, explicando então que o Barcelona teve de avançar com a venda dos lugares VIP do futuro Spotify Camp Nou a um fundo do Qatar para conseguir inscrever Dani Olmo e Pau Víctor de imediato.

????️ @JoanLaportaFCB: "We’ve returned to the 1:1 rule, which allows us to sign players normally and register Dani Olmo and Pau Víctor. This confirms the strength of FC Barcelona and disproves the apocalyptic narrative." pic.twitter.com/8jXk5nO5Md — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2025

“Já estamos fora do ‘fairplay’ financeiro, o que nos permite contratar e inscrever Olmo e Víctor. Já não estamos a ser fiscalizados pela La Liga. Para aqui chegar, assinámos o contrato com a Nike, o melhor, e com outros parceiros, como o Spotify, o que desmente a ideia de que temos má imagem no mercado”, afirmou Joan Laporta, que no próximo mês de março vai completar quatro anos à frente dos destinos dos catalães.

Na mesma conferência de imprensa, o presidente do Barcelona aproveitou ainda para se dirigir aos críticos, já que alguma oposição chegou a pedir a sua demissão, e garantiu que toda a novela das duas inscrições foi “um ataque ao escudo” do clube. “Qualquer campanha contra o clube não vai evitar que o Barcelona seja querido e admirado por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Estou habituado a passar por estas situações, mas não aceito que a fiscalização do meu cargo seja acompanhada por mentiras. Não posso permitir que se aproveitem das críticas ao presidente para atacar o clube ou desestabilizar a equipa. Não o aceito. Os desestabilizadores de fora e de dentro terão de trabalhar muito mais para nos derrubar. Terão de trabalhar muito mais para desestabilizar um clube com mais de 100 anos de história”, terminou.