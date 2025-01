A Autoestrada 4 (A4) está cortada desde cerca das 06h00 desta quarta-feira, entre Mirandela e Vila Real, devido a uma colisão entre dois veículos pesados, um dos quais incendiou-se causando um morto, disse à Lusa fonte da proteção civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Terras de Trás-os-Montes adiantou à Lusa que o alerta foi dado às 05h53 desta quarta-feira e que ocorreu no sentido Mirandela-Vila Real, ao quilómetro 138.

De acordo com a mesma fonte, um dos camiões incendiou-se, encontrando-se a A4 [que liga Matosinhos no distrito do Porto e Quintanilha, em Bragança], no distrito de Bragança, cortada na totalidade.

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Bragança disse à Lusa cerca das 08h50 que a estrada continua cortada nos dois sentidos junto ao local do acidente para remoção dos veículos pesados e limpeza de via.

Às 07h00, estavam no local 16 operacionais com o apoio de sete veículos.