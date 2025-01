As vias esquerdas e central da Ponte Vasco da Gama, no sentido Montijo-Lisboa, estão cortadas devido a um acidente que envolveu cinco viaturas e provocou dois feridos ligeiros, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o acidente aconteceu cerca das 08h30, estando a circulação automóvel a ser feita apenas pela via da direita no sentido sul-norte.

A mesma fonte adiantou ainda que, pelas 10h30 o trânsito estava “muito congestionado” a partir do nó da A33, antes das portagens, não especificando quantos quilómetros há de fila.