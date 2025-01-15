A GNR de Felgueiras deteve, na segunda-feira, um homem de 34 anos naquele concelho, suspeito de extorsão, causando um prejuízo de 120 mil euros, segundo revelou esta quarta-feira a autoridade policial.

Em comunicado, a GNR referiu que, na investigação, os militares concluíram que, durante cerca de quatro anos, em Paços de Ferreira (distrito o Porto), o suspeito proferiu ameaças de morte a um homem de 28 anos.

Acrescentou que as ameaças visavam coagir a vítima a realizar pagamentos através de transferências bancárias, carregamentos de plataformas de jogos online e entregas em numerário.

A detenção ocorreu em flagrante delito, tendo os militares realizado uma revista de segurança ao suspeito, o que permitiu apreender 400 euros em numerário, três doses de cocaína, um telemóvel e um veículo.

O tribunal de Penafiel determinou ao arguido, que apresentava antecedentes criminais, a proibição de contacto com a vítima e apresentações semanais em posto policial da área de residência.