Uma rixa na zona de Pai do Vento, em Cascais, resultou no esfaqueamento de um homem que foi levado para o hospital na noite de terça-feira. Porta-voz da GNR confirmou ao Observador a notícia avançada pelo Correio da Manhã, de que foram os funcionários de uma bomba de gasolina – para onde o ferido e outro homem caminharam após o incidente – que chamaram as autoridades após terem sido ameaçados.

De acordo com a explicação dada ao Observador pela tenente-coronel Mafalda Almeida, a GNR foi chamada após uma denúncia de que três indivíduos teriam estado envolvidos numa rixa. Um deles permaneceu no local mas os outros dois, incluindo o que ficou ferido, dirigiram-se para uma gasolineira que fica a cerca de 100 metros.

Um dos dois indivíduos que foram para a gasolineira (o que não estava ferido) estava exaltado e já tinha ameaçado os funcionários, por razões que ainda estão a ser apuradas. O homem, de 46 anos, foi detido pela GNR depois de tentar agredir os polícias e resistir à detenção – será presente a juiz para aplicação de medida de coação.

Já o outro homem, que tinha ficado ferido, foi levado para o hospital, mas não existe informação sobre a gravidade dos ferimentos.

A GNR diz que os factos foram apurados e comunicados ao Ministério Público, com identificação de várias testemunhas do incidente que terá começado perto de uma pastelaria pelas 22h30.