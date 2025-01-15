A inflação na Rússia acelerou em dezembro e terminou o ano em 9,5%, anunciou esta quarta-feira a agência de estatísticas Rosstat, apesar de o banco central manter a taxa de juro muito elevada para conter o aumento de preços.

Em novembro, a inflação, alimentada pelos esforços orçamentais para apoiar a guerra na Ucrânia, tinha atingido 8,9%, muito acima do objetivo oficial de 4%.

Em 2023, a taxa de inflação situou-se em 7,4%.

Na Rússia, a inflação tem sido impulsionada pela despesa militar para a ofensiva na Ucrânia, pelo efeito das sanções impostas a Moscovo e pela escassez de mão-de-obra no mercado laboral, o que leva as empresas a propor remunerações mais atrativas para conseguir contratar.

A escassez de pessoal deve-se à partida para a guerra ou para o estrangeiro de centenas de milhares de homens desde fevereiro de 2022, quando começou a ofensiva russa na Ucrânia.

Para conter a inflação, o banco central da Rússia aprovou várias subidas da sua taxa de juro, que atualmente está em 21%, o nível mais alto desde 2003.