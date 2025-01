“Quantos mais Hélderes Rosalinos existem na Administração Pública?”, perguntou Rui Afonso, deputado do Chega, para assumir a votação positiva ao requerimento do Bloco de Esquerda para ouvir António Leitão Amaro, ministro da Presidência, a propósito da nomeação do secretário-geral do Governo.

O requerimento foi feito a propósito da polémica do ordenado que Hélder Rosalino iria ter enquanto secretário-geral, o que acabou por resultar no recuo do ex-secretário de Estado. Depois de Rosalino desistir, o Governo voltou-se para Costa Neves, que assumiu o cargo nesta terça-feira, 14 de janeiro. Costa Neves vai ganhar cerca de 6 mil euros, face aos cerca de 16 mil de Rosalino. Luís Montenegro, na tomada de posse de Costa Neves, acabou a dizer que este responsável está a pagar para trabalhar, uma vez que vai abdicar de várias subvenções.

Esta quarta-feira, na Comissão de Orçamento e Finanças os deputados aprovaram, por unanimidade, o requerimento do Bloco de Esquerda para Leitão Amaro, ministro da Presidência, ser ouvido a propósito da nomeação do secretário-geral do Governo, ainda no decorrer da polémica da escolha e do ordenado que iria usufruir Hélder Rosalino.

Na discussão do requerimento, o PCP lembrou que a lei que permite que se ganhe mais do que o primeiro-ministro em organismos públicos continua em vigor. A alteração foi feita em dezembro e continua em vigor. Mariana Mortágua, do Bloco, autor do requerimento, considera ser importante “discutir com o Governo” os motivos que levaram a uma alteração “ad hoc”.