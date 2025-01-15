O Ministério Público (MP) pediu esta quarta-feira pena de prisão efetiva para o explicador de Viana do Castelo acusado de abusar de menores, disse um dos advogados envolvidos no processo.

O homem de 48 anos, explicador de matemática, começou a ser julgado na última sexta-feira, por quatro crimes de abuso sexual de crianças agravados, praticados até agosto de 2023, quando o menor tinha 13 anos, e dois crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável agravados, depois de a vítima completar 14 anos.

A sessão de hoje, iniciada cerca das 14h23, à porta fechada, terminou com as alegações finais.

De acordo com a advogada do menor, Isabel Guimarães, o MP pediu pena de prisão efetiva para o arguido, pedido corroborado pela defesa da vítima.