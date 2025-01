Pete Hegseth, o nomeado de Donald Trump para liderar o Pentágono, reconheceu esta terça-feira que “não é uma pessoa perfeita” mas negou as várias acusações de agressão sexual e de abusos de álcool que lhe são imputadas.

Esta terça-feira, o antigo apresentador de televisão da Fox News, que é a escolha de Donald Trump para secretário da Defesa na nova administração, foi ouvido pelo Comité das Forças Armadas do Senado. A audiência foi o primeiro obstáculo para a sua confirmação.

Durante várias horas, Hegseth enfrentou perguntas sobre a sua capacidade de gerir o departamento de Defesa norte-americano, incluindo os três milhões de funcionários que o compõem e o seu orçamento de 849 mil milhões de dólares, segundo relata a CNN. Os democratas interrogaram-no repetidamente sobre acusações de agressão sexual, infidelidade e consumo de álcool no local de trabalho.

Hegseth rejeitou a alegação relativa à agressão sexual a uma mulher, em 2017. Garantiu que é uma acusação falsa e que faz parte de uma “campanha de difamação coordenada”, alegando que os ataques contra ele eram uma tentativa de usá-lo para difamar Donald Trump, o Presidente eleito.

A suposta vítima disse que o republicano a levou para um quarto de hotel, lhe tirou o telemóvel, lhe bloqueou a porta, se recusou a deixá-la sair e que a forçou a ter relações sexuais.

“Eu fui falsamente acusado em outubro de 2017, fui completamente investigado e acabei completamente inocentado”, garantiu Hegseth, perante o Senado norte-americano. Mazie Hirono, senadora democrata, lembrou que a defesa do republicano celebrou um acordo de confidencialidade com a mulher que diz ter sido agredida como parte de um acordo judicial, pelo que nunca houve um julgamento ou decisão sobre o caso.

Hegseth volta atrás em relação à presença de mulheres nas forças armadas. “São contributos extraordinários”

Os senadores democratas também confrontaram o apontado a secretário da Defesa dos EUA com declarações que fez num livro publicado no ano passado, no qual sugeria que as mulheres não deveriam servir em funções militares que envolvam o combate.

Hegseth respondeu que as mulheres dão “contributos extraordinários” para as forças armadas, argumentando que os seus comentários estavam relacionados com as normas e a prontidão das forças armadas.

O republicano também negou as acusações de consumo de álcool no local de trabalho, enquanto os democratas o pressionavam sobre a importância de não beber quando estiver à frente do Pentágono. Na audiência no Senado norte-americano foram analisadas alegações específicas sobre o consumo de álcool, com relatos de testemunhas, mas o visado referiu-se sempre às mesmas enquanto “difamações anónimas”.

O futuro secretário da Defesa norte-americano confirmou que prometeu recentemente a alguns dos seus colegas republicanos que tinha deixado de beber e que não beberia se fosse confirmado. Além disso, garantiu o “compromisso em nome dos homens e mulheres” norte-americanos de que não irá beber em trabalho. Se isso acontecer, compromete-se a demitir-se do cargo na Casa Branca.