A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a recuperação da última peça de um conjunto de seis salvas de prata, dos séculos XVII e XVIII, que tinham sido furtadas do interior de uma moradia em Cascais, em 2022.

Em comunicado, a PJ explica que o conjunto das seis peças, com elevado significado artístico, histórico e cultural, foi avaliado em cerca de 30 mil euros e integravam a coleção de um particular.

“Na sequência de várias diligências realizadas pela PJ, apurou-se que o furto foi praticado por um grupo de jovens com idades compreendidas entre os 18 e 20 anos, que aproveitaram o facto de não se encontrar ninguém na habitação”, indica a mesma fonte.

Alguns dias após o furto, os suspeitos venderam o conjunto das seis salvas a um antiquário de Lisboa, por 1.400 euros, alegando tratar-se de uma herança.

Por sua vez, o antiquário colocou cinco peças numa leiloeira ‘online’ portuguesa e a restante, considerada a mais valiosa, numa leiloeira internacional”.

“A investigação, que ainda decorre, permitiu identificar os autores e reaver a totalidade das peças que haviam sido arrematadas em leilão por diferentes particulares, todos residentes em Portugal”, conclui a nota da PJ.