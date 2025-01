Mais de 11 mil pessoas foram apanhadas pela GNR e PSP no ano de 2024 a conduzir sem carta, segundo dados citados pelo Jornal de Notícias que ainda são provisórios e que não fazem distinção entre condutores que nunca foram encartados e aqueles que não fizeram a devida renovação. Ainda assim, os dados mostram que a condução sem habilitação legal é o segundo crime rodoviário mais cometido, só ultrapassado pela condução sob o efeito de álcool.

A PSP explicou ao jornal que, “para todos os efeitos legais”, as pessoas que deixem a carta caducar por mais de dez anos não estão habilitadas “a conduzir os veículos para os quais o título foi emitido” e incorrem no crime de condução de veículo sem habilitação legal, punível com pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias. “Caso conduzam motociclo ou automóvel, a pena duplica para pena de prisão até dois anos ou multa até 240 dias”, acrescenta a força de segurança.

Ainda assim, embora os dados da PSP não esclareçam quantos condutores apanhados nunca tiveram carta ou deixaram expirar (há mais de 10 anos), António Reis, presidente da Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel (ANIECA) diz que não haverá um “número muito elevado” de condutores com o documento caducado há mais de uma década, apesar das “complicações administrativas” que existem em revalidar a carta de condução.

Além das pessoas que nunca tiraram a carta, “algumas pessoas por dia” vão diariamente às escolas de condução com dúvidas sobre a renovação das cartas de condução, afirma o responsável. As regras determinam que caso os condutores deixem passar mais de dez anos da validade do documento, esses condutores não podem renovar o documento e, caso queiram continuar a conduzir, terão de tirar novamente a carta de condução.

O presidente da ANIECA acrescenta, sobre as pessoas que nunca tiraram a carta mas que circulam na estrada, que há “situações no exame teórico de condução que têm de ser alteradas”. “A forma como os testes de código estão a ser realizados não vão encontro da literacia dos candidatos”, afirma António Reis, considerando que há “uma necessidade urgente de criar condições para que os testes sejam de mais fácil interpretação”.

“Não implica o desconhecimento da matéria, mas uma interpretação muito mais acessível. Hoje, os testes de código são extremamente difíceis para um indivíduo que não pratique da leitura”, diz o líder da ANIECA.