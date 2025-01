As ocorrências registadas no ano passado pelo Serviço Municipal de Vigilância Ambiental de Leiria foram 2.319, um aumento face a 2023, mantendo-se em grande destaque as relacionadas com a vespa velutina, revelou o vereador Luís Lopes.

Segundo Luís Lopes, a equipa deste serviço registou, em 2024, um total de 2.319 ocorrências, sendo 2.232 relativas à vespa velutina.

No ano anterior, a vespa velutina somou 1.361 situações de um total de 1.479.

Deposições indevidas de resíduos (24), poluição e descargas no solo (19), poluição e descargas em recursos hídricos (16), pragas e doenças (9), limpeza urbana (5) e obstrução de linhas de água (3) são outras das ocorrências elencadas.

O vereador Luís Lopes adiantou que no ano passado os casos que mais preocuparam o serviço foram os relacionados com a poluição e descargas em linha de água, assinalando ter existido o “desafio em distinguir falsos alertas e desinformação na área da vespa velutina, para evitar consumo dos recursos da equipa”.

O autarca, que tem o pelouro do ambiente, entre outros, referiu que em 2024 “houve possibilidade de acompanhar o Núcleo de Proteção Ambiental” do Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR), na operação “Clean Water”, para prevenir e identificar autores de descargas ilegais para recursos hídricos.

Para Luís Lopes, a iniciativa visou “promover não só a boa cooperação entre entidades, como também a capacitação da equipa para estar mais alerta e melhor preparada para atuar em ocorrências relacionadas com esta tipologia”.

O vereador referiu ainda que no ano passado 14 ocorrências foram remetidas às forças de segurança, sendo seis para a Polícia de Segurança Pública e oito para a GNR.

Das denúncias recebidas em 2024 pelo Serviço Municipal de Vigilância Ambiental de Leiria, 971 chegaram por telefone, seguindo-se a mensagem eletrónica (809) e o WhatsApp (408).

Através da aplicação para telemóvel da Câmara de Leiria foram rececionadas 34 denúncias, enquanto presencialmente foram nove e quatro detetadas através de vigilância.

Já pela plataforma do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ‘STOPvespa’ foram contabilizadas 84 denúncias.

Luís Lopes acrescentou que entre os objetivos do serviço estão a promoção de atividades e operações de vigilância e proteção ambiental ou colaboração na ação fiscalizadora com as autoridades policiais ou administrativas com jurisdição no concelho, para prevenção de infrações ambientais.

O desenvolvimento de ações informativas e de sensibilização no âmbito da sustentabilidade ambiental e da prevenção de infrações é outro objetivo, assim como o reforço da capacidade de vigilância, de dissuasão e fiscalização daquelas e o aprofundamento das suas causas, além do envolvimento da comunidade e entidades.

O Serviço Municipal de Vigilância Ambiental de Leiria, criado em fevereiro de 2021, visa promover a sustentabilidade do ambiente e dos recursos naturais do concelho.

A comunicação de ocorrências deve ser feita através da aplicação do município de Leiria, preferencialmente, do endereço eletrónico smva@cm-leiria.pt ou dos contactos 244845644 e 964822467 (WhatsApp).