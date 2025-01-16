O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, considerou esta quinta-feira que a cabeça de lista do PS à autarquia nas eleições autárquicas deste ano representa a “radicalização”, referindo que as cidades precisam de moderação.

O social-democrata, líder do executivo desde o final de 2021 e que ainda não se pronunciou sobre uma eventual recandidatura, falava aos jornalistas após ter visitado o espaço onde está a ser construída uma creche na Rua Fresca, que terá capacidade para 84 crianças, dos 4 aos 36 meses, na freguesia da Misericórdia.

“Finalmente, depois de tantas escolhas e mais escolhas e mais rumores, o Partido Socialista decidiu por uma candidata que representa o que tem vindo a ser este PS de Pedro Nuno Santos, que é um PS radical, a radicalizar-se, e eu penso que as cidades precisam de moderação”, disse.

Pedro Nuno Santos confirmou na terça-feira o nome de Alexandra Leitão como candidata do PS à Câmara de Lisboa, considerando ser um “sinal da aposta forte” do partido e a “pessoa certa”, e destacando o perfil de “realização e concretização” da líder parlamentar socialista.

Carlos Moedas (eleito pela coligação PSD/CDS/Aliança/MPT/PPM) frisou que as cidades “não precisam de radicais” e recusou fazer comentários sobre a pessoa em questão, mas sublinhou que o Partido Socialista está a seguir “essa linha” e defendeu que uma cidade “é moderação e sobretudo conhecimento”.

Questionado sobre se a campanha às autárquicas em Lisboa será entre a radicalização de Alexandra Leitão e a moderação de Carlos Moedas, o atual presidente da câmara afirmou não ser o momento de apresentar candidatura.

“Repito, não sou candidato [atualmente], mas eu represento, e as pessoas sabem disso, esse campo da moderação na política, que eu penso que é essencial para uma cidade, porque uma cidade não é feita de escolhas ideológicas”, insistiu.

Carlos Moedas, que governa a capital sem maioria absoluta, apontou ainda que sempre esteve ligado às cidades e lembrou o seu passado ligado a esta área, olhando também para a educação e a tecnologia, esperando agora ver quais são as ideias que Alexandra Leitão irá apresentar.

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Pedro Nuno responde a Moedas que radicais são os problemas que agravou em Lisboa

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, respondeu esta quinta-feira ao presidente da Câmara de Lisboa que radicais são os problemas como o lixo, mobilidade ou habitação, acusando Carlos Moedas de os ter agravado e não ter conseguido resolver.

À entrada para o plenário do parlamento, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre as críticas feitas esta quinta-feira por Carlos Moedas que considerou que a candidata do PS nas eleições autárquicas deste ano, Alexandra Leitão, representa a “radicalização”.

“Não têm sentido essas acusações. A questão sobre Carlos Moedas não é se é moderado ou radical, é se Carlos Moedas tem a competência para resolver os problemas em Lisboa e não tem”, respondeu.

Segundo o líder do PS, “radical neste momento em Lisboa é a situação da higiene urbana, do lixo” ou “o trânsito e a dificuldade de mobilidade” ou mesmo “as dificuldades no acesso à habitação na cidade”.

Pedro Nuno acusou o presidente social-democrata de “nem sequer” ter iniciado a resolução desses problemas em Lisboa.

“Estes anos de Carlos Moedas são anos de agravamento de problemas que são radicais”, concluiu.

O que interessa, na perspetiva de Pedro Nuno Santos, é que Alexandra Leitão “tem capacidade, tem força, determinação para resolver os problemas que Carlos Moedas não conseguiu resolver”.

“Aquilo que para mim é claro é que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa está muito distante daquelas que são as preocupações dos lisboetas e já agora dos portugueses. Se a única crítica que Carlos Moedas tem para fazer a Alexandra Leitão é de que é supostamente radical então nós temos a campanha feita”, disse ainda.

O líder do PS recordou ainda que a líder parlamentar do PS “há pouco mais de um mês estava a viabilizar o Orçamento do Estado do Governo do partido” de Carlos Moedas.