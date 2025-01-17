A presidente da Câmara de Torres Vedras questionou esta quinta-feira a ministra da Saúde sobre o lançamento do concurso para a construção do novo hospital do Oeste, recordando que em maio de 2024 foi considerado prioritário.
“Dizia-se em maio de 2024 que o Governo encara este projeto como muito relevante para toda a região e irá dar-lhe toda a prioridade que ele merece”. Passou quase um ano. A verba está inscrita no Orçamento de Estado de 2025. Por que esperamos?”, pergunta Laura Rodrigues, numa carta aberta à titular da pasta da Saúde, Ana Paula Martins.
A agencia Lusa questionou o Ministério da Saúde, que não prestou esclarecimentos.
Na carta aberta, a autarca salienta que, apesar de ser um território do litoral e estar a menos de uma hora de Lisboa, o Oeste tem “ficado esquecido sucessivamente, fora das preocupações com prestação de serviço público ou com coesão territorial no que à prestação de cuidados de saúde diz respeito”.
No caso de Torres Vedras, sustenta, “não há investimento, nem médicos”, continuando o concelho com um hospital “onde não cabem os utentes que dele precisam e onde bastaria percorrer os corredores para perceber que falta dignidade e condições tanto para os utentes como para os profissionais de saúde, que fazem o que podem para responder às necessidades da população”.
Ao nível dos cuidados de saúde primários, acrescenta, Torres Vedras tem 40 mil utentes sem médico de família.
O Governo inscreveu 265,1 milhões de euros para o novo hospital do Oeste no Orçamento do Estado (OE) para 2025, de acordo com uma nota do Ministério da Saúde entregue ao parlamento.
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Em outubro, numa reunião com os 12 autarcas da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Oeste, a ministra da Saúde assegurou que o concurso para a infraestrutura hospital deverá ser lançado “durante o primeiro semestre de 2025”.
Na altura, o presidente da CIM Oeste, Pedro Folgado (PS), disse à agência Lusa que “se vai construir o hospital”, mas que o Ministério da Saúde não tinha ainda decidido sobre a localização do novo equipamento, nem sobre o modelo de financiamento.
O novo hospital deverá cingir a área de influência a Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã.
O Governo anterior tinha decidido construir o futuro hospital no Bombarral, num terreno de 54 hectares, tendo em conta a sua centralidade em relação aos concelhos que vai servir e a dimensão do terreno que permitia a expansão da nova unidade, se tal fosse necessário.
A escolha do Bombarral foi ainda sustentada em critérios de acessibilidade, como a proximidade à saída 11 da Autoestrada 8 (que atravessa todo o Oeste) e à estação do caminho-de-ferro.
O novo hospital deverá substituir as atuais unidades de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche da Unidade Local de Saúde do Oeste, que servem 235 mil habitantes de Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral, Peniche (distrito de Leiria), Lourinhã, Cadaval e Torres Vedras.