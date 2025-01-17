Um incêndio matou esta sexta-feira cerca de oito mil coelhos no concelho de Leiria, nas mesmas instalações onde em novembro um outro fogo matou cerca de 3.500 animais, disseram à Lusa fontes da PSP e da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o alerta para o incêndio, nos Barreiros, na freguesia de Amor, foi feito às 11h20 e acorreram ao local 24 operacionais apoiados por nove viaturas, dos bombeiros e autoridades policiais.

Às 13h25, o fogo estava em fase de conclusão.

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Leiria, José Rito, afirmou que o incêndio ocorreu na mesma exploração que foi, em novembro de 2024, atingida também por um fogo, tendo provocado então a morte a cerca de 3.500 animais.

“Os dois pavilhões ficaram destruídos“, disse José Rito, adiantando que as causas estão a ser investigadas.

O subintendente Firmino Rodrigues, da Polícia de Segurança Pública (PSP), adiantou que o incêndio ocorreu nas mesmas instalações do de novembro, esclarecendo que “tendo em conta o valor e o desconhecimento das causas, foi contactada a Polícia Judiciária (PJ)“.

“A PJ está a investigar, à semelhança do que sucedeu com o outro incêndio”, acrescentou Firmino Rodrigues, esclarecendo que o número de animais esta sexta-feira mortos foi indicado à PSP pelo proprietário.