Dois homens, de 65 e 41 anos, suspeitos dos crimes de furto qualificado, roubo e violação de domicílio praticados em Évora, Santiago do Cacém e Odemira, ficaram em prisão preventiva, revelou esta sexta-feira o Ministério Público (MP).

Em comunicado, o MP indicou que, na sequência da emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito, apresentou na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial os dois arguidos indiciados por estes crimes.

Num caso, a vítima foi um idoso, de 88 anos, enquanto, num outro, a vítima foi um homem, de 78 anos.

Segundo o MP, os factos ocorreram entre agosto e outubro de 2024, em Évora, Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, e Odemira, no distrito de Beja.

“Existem fortes indícios de que os arguidos faziam daquela prática o seu modo de vida”, adiantou o MP.

Após o interrogatório, sendo “verificados os perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação do inquérito e de fuga”, foi determinada pelo juiz a prisão preventiva de ambos, a medida de coação mais gravosa.

As investigações prosseguem sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, coadjuvado pela GNR, pode ler-se no comunicado.

De acordo com o MP, existem “fortes suspeitas que outros factos semelhantes, ocorridos noutras áreas territoriais, possam ser da autoria dos mesmos” homens.

Fonte da GNR indicou esta sexta-feira à Lusa que os dois homens foram detidos, na quarta-feira, no distrito de Évora, no âmbito de uma investigação iniciada por tráfico de droga.

Os elementos da força de segurança efetuaram duas buscas domiciliárias e uma outra em viatura, em Évora e noutras zonas do país, acrescentou a fonte.

De acordo com a GNR, foram apreendidas duas viaturas, assim como três motosserras, uma espingarda de caça, 21 cartuchos, um pé-de-cabra, vários materiais utilizados no acondicionamento e transporte de cortiça e 695 euros em dinheiro.