Um cidadão ucraniano ficou viúvo pela segunda vez desde o início da guerra na Ucrânia. A mulher de Ihor, como é identificado na notícia do portal ucraniano TSN, é uma das quatro vítimas mortais do ataque russo desta sexta-feira na cidade de Krivyi Rih. Em 2022, ano do início da invasão russa em território ucraniano, Ihor perdeu a primeira esposa na região de Kherson.

Segundo relata Ihor, os dois seguiam no carro a caminho de um supermercado, onde iriam fazer compras para celebrar o aniversário de um dos filhos. Foi nesse momento que foram atingidos. “Sou de Kherson, estou habituado. Consegui baixar-me”, descreve, “mas a minha mulher não teve tempo”. A esposa, que nunca é identificada pelo nome, não resistiu à queda dos destroços no carro.

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A notícia foi recebida pelos três filhos de Ihor como “um verdadeiro choque”. Esta é já a segunda tragédia pessoal para estas crianças, que em 2022 se despediram da mãe, também vítima da invasão russa. A família vivia na região ocupada de Kherson com os três filhos. “Em 2022, enterraram a própria mãe, e agora enterram a mãe adotiva”, lamenta Ihor, num vídeo partilhado no Telegram, em que ainda são visíveis os ferimentos que sofreu depois do ataque desta sexta-feira.

Ouça aqui o relato desta história no episódio desta sexta-feira de A Guerra Traduzida, com os destaques da imprensa ucraniana.

Segundo noticia a agência Reuters, a cidade de Krivyi Rih, no sul da Ucrânia, foi atingida por uma série de mísseis balísticos que fizeram, até agora, quatro mortos e pelo menos sete feridos. Vários edifícios ficaram danificados. De acordo com o TSN, foi declarado dia de luto na cidade para 20 de janeiro, em homenagem às vítimas do ataque.