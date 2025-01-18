O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira os grupos Ocidental e Central dos Açores sob aviso laranja e emitiu avisos amarelos para todo o arquipélago devido à formação da depressão Garoe.

Segundo um comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, a depressão Garoe, com um sistema frontal associado, encontrar-se-á, às 21h00 de sábado, “centrada a 43.43º N 39.42º W, ou seja, a cerca de 790 km a noroeste do grupo Ocidental, com uma pressão no seu centro de 993 hPa [hectopascal]”.

A influência da depressão deverá começar a sentir-se a partir do início da noite de sábado, indica a nota enviada à agência Lusa.

“Prevê-se que a depressão Garoe provoque precipitação em todo o arquipélago, que poderá ser por vezes forte. Prevê-se o aumento da intensidade do vento, a soprar de sudoeste rodando gradualmente para norte, com rajadas até 110 km/h [quilómetros/hora] no grupo Ocidental e 100 km/h nos grupos Central e Oriental”, adianta o IPMA.

Em relação à agitação marítima, “são esperadas ondas de oeste passando a norte, que poderão atingir os 7 a 9 metros de altura significativa no grupo Ocidental, os 7 a 8 metros de altura significativa no grupo Central, e os 5 a 7 metros de altura significativa no grupo Oriental”.

A meteorologista da delegação dos Açores do IPMA Carolina Medeiros explicou esta sexta-feira à agência Lusa que “uma depressão centrada a noroeste do arquipélago dos Açores, com um sistema frontal associado, irá provocar um agravamento do estado do tempo nas nove ilhas dos Açores”.

Segundo a meteorologista, “o período mais crítico será durante o dia de domingo, estendo-se à madrugada e manhã de segunda-feira”.

Devido à passagem da depressão Garoe pelo arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu esta sexta-feira avisos laranja e amarelo para todas as ilhas.

As ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) vão estar sob aviso laranja devido ao vento, entre as 11:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de domingo e as 17h00 locais de segunda-feira, e por agitação marítima entre as 11:00 de domingo e as 21h00 de segunda-feira.

Para as duas ilhas também foram emitidos avisos amarelos, para sábado, domingo e segunda-feira, por vento, agitação marítima e “precipitação por vezes forte”.

Quanto ao grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o IPMA emitiu aviso laranja por agitação marítima, entre as 17:00 de domingo e as 17:00 de segunda-feira, e avisos amarelos de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada”, vento e agitação marítima (entre sábado e segunda-feira).

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), foram emitidos avisos amarelos de “precipitação por vezes forte”, vento e agitação marítima, para domingo e segunda-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.