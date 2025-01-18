Três dos seis suspeitos detidos na sexta-feira pela PSP em Leiria e Porto de Mós por alegado tráfico de droga ficaram em prisão preventiva, enquanto os restantes ficaram com Termo de Identidade e Residência, informou este sábado aquela polícia.

Uma nota divulgada pelo Comando Distrital de Leiria da PSP, informavam que na sexta-feira foi realizada a operação “Código” de combate ao tráfico de droga, levou à detenção de seis suspeitos: quatro homens em flagrante delito, com idades entre os 33 e os 60 anos, no momento em que efetuavam uma transação de droga no concelho de Porto de Mós, e outros dois fora de flagrante delito, um homem e uma mulher, com idades de 77 e 76 anos, respetivamente.

A operação “Código” resultou de uma investigação da Esquadra de Investigação Criminal em articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria durante os últimos quatro meses, admitindo a PSP que deteve o alegado cabecilha do grupo e levou também à constituição como arguidos de três mulheres, com idades entre os 16 e os 41 anos.

A ação policial teve início pelas 18h28 de quinta-feira e prolongou-se pela madrugada e dia de sexta-feira, tendo, entretanto, os arguidos sido ouvidos em primeiro interrogatório judicial e sujeitos às medidas de coação, três dos quais com a mais gravosa — prisão preventiva.

No decorrer da referida operação foram efetuadas três buscas domiciliárias e nove não domiciliárias, sendo estas maioritariamente a veículos da pertença/utilização dos suspeitos nesta atividade ilícita, das quais resultou a apreensão de 37.620 euros em dinheiro, 245,72 gramas de cocaína (equivalente a 1.228 doses individuais) e 95,96 gramas de produto de corte.

Foram igualmente apreendidas duas armas de fogo (um revólver e uma caçadeira), 15 cartuchos, duas réplicas de arma de fogo (revólveres), três balanças de precisão, quatro viaturas ligeiras, dois motociclos, vários telemóveis e objetos relacionados com a atividade investigada.

Segundo a PSP, estes suspeitos, ao longo dos últimos meses, dedicavam-se à venda de droga na zona urbana da cidade de Leiria, bem como, nas localidades limítrofes, sendo “o pagamento da mesma, por parte dos consumidores, era maioritariamente efetuado através do envio de códigos da aplicação MBWay, que permitia aos suspeitos proceder ao levantamento imediato das quantias monetárias envolvidas numa qualquer ATM”.

Relativamente à caçadeira apreendida, adianta a PSP, havia sido furtada em 2023, no concelho de Alcobaça, tendo posteriormente sido alterada através do corte dos canos e coronha, transformando-a assim numa “caçadeira de canos serrados”.

Na sexta-feira, a PSP já tinha anunciado as detenções, acrescentando este sábado as medidas de coação aplicadas aos arguidos da operação “Código”, designação que, como explicou então o comandante da Divisão Policial de Leiria, Firmino Rodrigues, resulta da forma de pagamento que os suspeitos utilizavam na transação da droga.

Com esse código, o vendedor — ou alguém da estrutura — dirigia-se ao terminal de uma caixa multibanco e levantava o dinheiro, procedendo-se, assim, à entrega da droga. “Dava-se o negócio como concluído”, frisou.

Entre os detidos estava o “principal alvo” da polícia, um homem de 49 anos, que seria o principal comprador e “orientador” do esquema de tráfico, e ainda dois fornecedores e outra pessoa ligada ao comprador.

Foi ainda detido um casal, com 76 e 77 anos, através do cumprimento de mandados fora do flagrante delito, e foram constituídas arguidas três mulheres, com idades entre os 16 e os 41 anos, também com ligações familiares diretas ao suspeito principal.

Entre alguns há uma relação de parentesco, designadamente o casal de 76 e 77 anos, pais do principal alvo.

A cocaína apreendida terá um valor de cerca de 12.280 euros no mercado do tráfico de droga na venda ao consumidor final.