O corpo da mulher que caiu no sábado de uma falésia em Torre d’Aspa, no concelho de Vila do Bispo (Algarve) foi resgatado durante a tarde de hoje com meios aéreos, marítimos e terrestres, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Após diversas tentativas por ar com um helicóptero da força Aérea, elementos da equipa de grande ângulo dos bombeiros procederam ao resgate da vítima, indica a AMN em comunicado.

O alerta para a queda da mulher, de 34 anos e nacionalidade ucraniana, de uma falésia com 120 metros quando passeava na zona, tinha sido dado por volta das 19:00 horas de sábado “pelo companheiro da vítima”, tendo sido ativados de imediato os meios de salvamento da Marinha, do Instituto de Socorros a Náufragos e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa.

O corpo sem sinais de vida foi detetado por volta da meia-noite perto da linha de água, na zona onde supostamente ocorreu a queda, segundo as autoridades, e ao início da manhã de hoje o helicóptero da Força Aérea tentou resgatar a vítima, não o tendo conseguido “por questões de segurança”.

Durante a tarde “as operações de resgate prosseguiram com êxito, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante local e outros elementos da Polícia Marítima de Lagos, bem como da equipa de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e uma aeronave da FAP, apoiados por um drone da Proteção Civil”, refere o comunicado da AMN.

A delegada de Saúde declarou o óbito no local e, após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado pelos bombeiros para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima e do INEM foram ativados e encontram-se a prestar apoio aos familiares da vítima.

Segundo o comunicado, o comando local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.