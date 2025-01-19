O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este domingo as nove ilhas dos Açores sob avisos laranja e amarelo, devido aos efeitos da depressão Garoe.

Segundo um comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, a depressão Garoe, com um sistema frontal associado, encontrar-se-á, às 18h00 de hoje, “centrada a 43.36º N 29.85º W, ou seja, a cerca de 500 km [quilómetros/hora] a norte/noroeste do grupo Central, com uma pressão no seu centro de 985 hPa [hectopascal]”.

“Prevê-se que a depressão Garoe provoque precipitação em todo o arquipélago, que poderá ser por vezes forte. Prevê-se o aumento da intensidade do vento, a soprar de oeste rodando gradualmente para norte, com rajadas até 110 km/h em todos os grupos”, adianta o IPMA na nota enviada à agência Lusa.

Em relação à agitação marítima, “são esperadas ondas de oeste passando a norte, que poderão atingir os 7 a 9 metros de altura significativa no grupo Ocidental, e os 7 a 8 metros de altura significativa nos grupos Central e Oriental”.

O IPMA admite que a influência da depressão deverá continuar a sentir-se até terça-feira.

Devido à passagem da depressão Garoe pelo arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu este domingo avisos laranja e amarelo para todas as ilhas.

As ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) estão sob aviso laranja devido ao vento até às 17h00 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira e devido à agitação marítima até às 20h00 de segunda-feira.

Flores e Corvo estão também sob aviso amarelo devido ao vento (das 17h00 às 21h00 de segunda-feira) e agitação marítima (das 20:00 de segunda-feira às 05h00 de terça-feira).

Quanto ao grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o IPMA emitiu aviso laranja por vento (entre as 20h00 de hoje e as 05h00 de segunda-feira) e devido à agitação marítima (entre as 17h00 de hoje e as 17h00 de segunda-feira).

Para as ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial também vigora o aviso amarelo por “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada” (até às 08:00 de segunda-feira), vento (até às 20h00 de hoje e das 05h00 de hoje até às 05h00 de terça-feira) e agitação marítima (até às 17h00 de hoje e entre as 17h00 de segunda-feira e as 05h00 de terça-feira).

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), foi emitido um aviso laranja devido ao vento e por agitação marítima, que vai vigorar entre as 23:00 de hoje e as 08:00 de segunda-feira.

São Miguel e Santa Maria estão ainda sob aviso amarelo por precipitação por vezes forte (das 23h00 de hoje às 11h00 de segunda-feira), por vento e agitação marítima (das 17h00 às 23h00 de hoje e das 08h00 às 23h00 de segunda-feira).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.