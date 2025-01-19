A jovem surfista alemã resgatada no sábado por nadadores salvadores na Praia da Cornélia, na Costa da Caparica (Almada), após entrar em dificuldades enquanto praticava surf, mantém-se este domingo em estado crítico no hospital Garcia de Orta, segundo fonte hospitalar.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que o prognóstico é reservado, como já tinha sido anunciado no sábado pela Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Num comunicado divulgado no sábado à noite pela AMN refere-se que foi recebido um alerta às 13h30 para um acidente com uma surfista que terá tido problemas no mar, durante uma aula numa praia na Costa da Caparica.

Depois do alerta, os meios de socorro à chegada ao local verificaram que “a jovem tinha sido resgatada pelos nadadores-salvadores para o areal da praia, tendo iniciando de imediato manobras de reanimação até à chegada dos elementos do INEM, que prosseguiram com as manobras”.

De acordo com a AMN, trata-se de uma jovem alemã de 23 anos, que foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, também no concelho de Almada, “onde permanece internada em estado crítico com prognóstico reservado”.

Na sequência de um alerta recebido pelas 13h30, foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, nadadores-salvadores da “Caparicamar – Associação de Nadadores-Salvadores da Costa da Caparica” e da Associação de Nadadores-Salvadores da Frente Atlântica da Costa da Caparica (ANSFACC), bem como elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, refere a mesma nota.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e o Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.