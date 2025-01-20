A Assembleia da República já pagou o primeiro salário aos deputados que reflete o fim do corte de 5% aprovado no Orçamento do Estado para 2025. Impossibilitada de reter nos cofres do Parlamento uma parte do salário aos deputados, os serviços transferiram a totalidade do vencimento, mas os deputados do Chega pediram que o valor do fim do corte — relativamente ao qual foram contra — fosse enviado para uma conta associada ao partido.

A solução — em que uma parte do vencimento de cada deputado é destinado ao funcionamento do partido –, foi o modelo encontrado pelo Chega para contornar a impossibilidade legal de abdicar do fim do corte dos salários dos deputados. Assim, ao que apurou o Observador, o montante que corresponde ao fim do corte é transferido diretamente pelos serviços do Parlamento para uma conta do Chega que foi criada para o efeito e, a partir dessa conta, o valor é doado a um conjunto de associações.

Os 50 deputados do Chega pré-selecionaram um conjunto de associações, por exemplo de apoio aos animais, de apoio à vítima, de ex-combatentes, entre outras, para as quais garantem que vão ser enviados, mensalmente, os valores correspondentes aos fim do corte dos 5% nos vencimentos.

Este mecanismo, de pedir ao Parlamento para destinar uma parte do salário a outra conta que não a do deputado, é utilizado de forma recorrente e foi a solução mais simples que o Chega encontrou para contornar o impedimento legal de renunciar a uma parte do salário.

Ao que o Observador apurou, o processamento e pagamento dos salários dos deputados deu-se entre os dias 17 e 18 de janeiro, refletindo já o pagamento integral, depois de aprovado o fim do corte que estava em vigor desde o tempo da troika. Ainda assim, este mês, os serviços do Parlamento ainda não processaram os vencimentos com a atualização da inflação, por terem recebido a informação já depois de terem ordenado o pagamento dos salários.

Os deputados do Chega, aquando do debate do Orçamento do Estado, entregaram nos serviços da Assembleia da República uma renúncia ao fim do corte salarial, mas o Parlamento informou que legalmente não pode reter esse dinheiro, sendo obrigada a processar os vencimentos na totalidade.

[Já saiu o sexto e último episódio de “A Caça ao Estripador de Lisboa”, o novo Podcast Plus do Observador que conta a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto e aqui o quinto episódio]