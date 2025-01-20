O cantor Amir Hossein Maghsoudloo, conhecido como Tataloo, foi condenado à morte por um tribunal iraniano depois de ter sido acusado de blasfémia ao ter insultado o profeta do islamismo Maomé.

“O Supremo Tribunal aceitou a objeção do promotor” a uma pena anterior de cinco anos de prisão por crime de blasfémia. “O caso foi reaberto e, desta vez, o réu foi condenado à morte por insultar o profeta”, citou o The Guardian, referindo-se ao profeta Maomé. No entanto, o veredito não é final e pode ainda haver um recurso da pena.

Conhecido por combinar rap, pop e R&B, Tataloo vivia em Istambul desde 2018 e em dezembro de 2023 foi entregue pela polícia turca ao Irão. Está detido no país desde então. Condenado agora por blasfémia, já tinha tido uma sentença de 10 anos de prisão por promover “prostituição” e noutros processos foi acusado de disseminar “propaganda” contra a República Islâmica e publicar “conteúdo obsceno”.

Em 2015, o artista publicou uma música de apoio ao programa nuclear do Irão e, em 2017, chegou a realizar uma reunião com o presidente iraniano ultraconservador Ebrahim Raisi, que mais tarde morreu num acidente de helicóptero. De acordo com o jornal britânico, Tataloo foi também assediado por políticos conservadores com o objetivo de usá-lo como uma forma de chegar aos jovens iranianos e liberais.