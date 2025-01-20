O Papa Francisco manifestou esta segunda-feira a esperança de que o novo Presidente norte-americano contribua para uma sociedade sem ódio, discriminação ou exclusão, numa mensagem divulgada a poucas horas da posse de Donald Trump.

“Inspirado pelos ideais da nação, uma terra de oportunidades e de acolhimento para todos, espero que, sob a sua liderança, o povo norte-americano prospere e se empenhe na construção de uma sociedade mais justa, na qual não haja lugar para o ódio, a discriminação ou a exclusão”, escreveu Francisco.

A mensagem do chefe da Igreja Católica dirigida a Trump foi divulgada pelo Vaticano, segundo a agência francesa AFP.

“Ao mesmo tempo, como a nossa família humana enfrenta muitos desafios, para não mencionar o flagelo da guerra, peço a Deus que guie os vossos esforços para promover a paz e a reconciliação entre os povos“, acrescentou Francisco, sem mencionar conflitos específicos.

No domingo, numa crítica velada, o Papa argentino disse que seria lamentável se Trump prosseguisse com o plano de deportação em larga escala de imigrantes sem documentos.

Trump, que inicia esta segunda-feira um segundo mandato depois de ter sido Presidente entre 2017 e 2021, comprometeu-se a adotar uma posição intransigente em relação aos cerca de 11 milhões de imigrantes sem documentos nos Estados Unidos.

Prometeu levar a cabo “a maior operação de deportação da história americana”, embora qualquer programa de deportação tenha de enfrentar possíveis desafios legais e a recusa potencial de alguns países em aceitar os deportados.

Francisco, que recebeu Trump no Vaticano em 2017 para um encontro de meia hora, já o tinha criticado pelas posições contra os migrantes e por querer construir um muro na fronteira com o México.

“Quem só quer construir muros e não pontes não é cristão”, afirmou em fevereiro de 2016.

O republicano Donald Trump, 78 anos, vai tornar-se esta segunda-feira o 47.º Presidente dos Estados Unidos, sucedendo ao democrata Joe Biden, 82 anos.