Os limites diários da pesca do biqueirão passaram esta segunda-feira a ser aplicados e variam entre 1.688 e 3.375 quilogramas (kg), segundo um despacho da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

Os limites à captura e descarga do biqueirão aplicam-se à subzona nove (águas portuguesas) do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM) para criar melhores condições para a rentabilidade da espécie.

Para as embarcações com comprimento de fora a fora superior a 16 metros o limite é de 3.375 kg (150 cabazes).

O máximo definido para as embarcações com comprimento igual ou inferior a 16 metros e superior a nove metros é de 2.025 kg (90 cabazes).

Já para as embarcações com comprimento inferior ou igual a nove metros o limite é de 1.688 kg (70 cabazes).

O despacho, assinado pela subdiretora-geral da DGRM, Isabel Ventura, entrou em vigor nesta segunda-feira.