O Tribunal Judicial de Elvas decretou esta segunda-feira a prisão preventiva do homem de 38 anos suspeito da prática dos crimes de recetação e tráfico de droga, detido na quarta-feira pela PSP, em Elvas, revelou fonte policial.

A fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou à agência Lusa que o homem foi presente a tribunal na passada sexta-feira e, esta segunda-feira, a primeiro interrogatório judicial.

O Tribunal de Elvas, no distrito de Portalegre, decretou a medida de coação mais gravosa e o suspeito foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Elvas, onde vai aguardar o desenrolar do processo.

O Comando Distrital de Portalegre da PSP informou na quinta-feira que, na sequência de uma investigação por crimes contra a propriedade ocorridos na cidade de Elvas, em 2024, e da detenção de três homens, aos quais foi decretada a prisão preventiva, foi realizada uma operação, na quarta-feira, no centro histórico da cidade.

No decurso da ação, que envolveu um mandado de busca e apreensão, indicou a PSP, foi detido, através da Divisão Policial de Elvas daquela força de segurança, o homem de 38 anos, “suspeito do crime de recetação e tráfico de estupefacientes”.

Nesta intervenção da polícia foram apreendidas 47 doses de haxixe, vários objetos que se suspeita serem provenientes de furtos e que eram entregues ao suspeito em troca de droga, assim como objetos utilizados na sua preparação e acondicionamento.