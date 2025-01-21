O Grupo VITA, o organismo criado pela Igreja Católica para acompanhar as vítimas de abuso sexual de menores, alterou o método de atendimento dos sobreviventes que pretendem receber uma compensação financeira, de modo a evitar que uma pessoa tenha de repetir a sua história de abuso duas vezes. A informação surge no relatório de atividades do Grupo VITA, apresentado esta terça-feira numa conferência de imprensa em Lisboa pela coordenadora do organismo, a psicóloga Rute Agulhas, que também apontou para março ou abril o início do processo de definição dos valores a atribuir a cada vítima.

O documento, que inclui uma extensa análise das situações sinalizadas até agora — e que repete, em larga medida, os padrões estatísticos do último relatório, de junho do ano passado — dá conta dos dados mais atualizados sobre esta realidade em Portugal: até agora, 61 pessoas (40 homens e 21 mulheres) já apresentaram um pedido de compensação financeira.

Destas 61 pessoas, 15 contactaram o Grupo VITA pela primeira vez depois do anúncio do mecanismo de compensações financeiras e “exclusivamente com o objetivo de solicitarem uma compensação financeira”, diz o relatório do grupo.

Se, anteriormente, as pessoas que solicitaram uma compensação financeira tinham de voltar a contar a sua história a uma comissão de instrução responsável por analisar o caso para efeitos da compensação financeira (muitas vezes, depois de já terem contado o caso à comissão independente e ao Grupo VITA), a Igreja decidiu agora, para estas 15 pessoas, “aguardar e realizar os atendimentos apenas no âmbito do processo de compensação financeira”.

Nos outros casos, “procedeu-se a uma entrevista, na medida em que era solicitado sobretudo um apoio psicológico ou psiquiátrico”. Apesar de todas as pessoas que já relataram previamente a situação abusiva a organismos da Igreja não terem de repetir o seu relato, “diversas verbalizam o seu desejo em falar sobre o que aconteceu, alegando que isso lhes traz algum alívio e sensação de libertação”, diz o relatório.

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Na conferência de imprensa desta terça-feira, a psicóloga Rute Agulhas clarificou que estas 15 pessoas contactaram o Grupo VITA já depois de, no verão passado, a Conferência Episcopal Portuguesa ter anunciado o mecanismo de compensações financeiras às vítimas de abusos.

“Fomos contactados por 15 pessoas que nos diziam que queriam ser ouvidas só para compensações financeiras”, disse Agulhas, sublinhando que “não fazia sentido” ouvir uma pessoa em agosto para o Grupo VITA e entrevistá-la novamente em janeiro para a compensação financeira.

“Até ao momento, e tendo em conta as oito pessoas já entrevistadas, o feedback tem sido muito positivo — as pessoas referem sentir-se verdadeiramente escutadas, mencionando ainda uma sensação de pacificação, alívio e, até, de reparação”, afirma o documento.

Aos jornalistas, Rute Agulhas clarificou “a ideia de que as pessoas vão ser retraumatizadas é uma ideia errada”. Sublinhando que o Grupo VITA já conhece a maioria dos casos das pessoas que pediram compensações financeiras, Agulhas destacou que relativamente aos outros casos, em que não há “qualquer documento relativo àquele relato”, é necessário “perceber o que se passou”.

Montantes ainda não estão definidos

Questionada sobre os apelos, por parte de grupos de vítimas, para que não sejam aplicados critérios para definir os montantes e para que seja dada a mesma quantia a todas as vítimas, Rute Agulhas destacou que “cada situação é como cada qual” e estão a ser usados os critérios “que a literatura [científica] elenca” para avaliar os impactos e efeitos destes casos.

Rute Agulhas diz ainda que, das 61 pessoas que pediram compensações financeiras, só duas defenderam um valor igual para todas as vítimas. A psicóloga deu a palavra ao advogado David Silva Ramalho, que acompanha o trabalho do Grupo VITA e que explicou que também na justiça civil há critérios para definir os valores das indemnizações para as vítimas destes crimes.

Por essa razão, diz Rute Agulhas, “não foi criado qualquer tecto” para o montante a atribuir a cada pessoa, mas atirou para março ou abril a possibilidade de se avançar para o segundo grupo, responsável por analisar os pareceres que resultam do primeiro contacto com a vítima e propor um montante. Segundo a psicóloga, é necessário que haja uma amostra suficiente de casos (neste momento só oito entrevistas foram feitas) para que seja possível começar a definir mecanismos de justiça comparativa que permitam começar a fixar os valores.

Questionada sobre quanto é que as dioceses portuguesas poderão vir a mobilizar para o fundo que vai alimentar estas compensações, Rute Agulhas disse não fazer “ideia absolutamente nenhuma de quanto poderá ser esse valor”.

Perante uma pergunta sobre os casos de pessoas que já deram o seu testemunho à comissão independente e que agora se vêem na obrigação de repetir os seus relatos (caso não tenha falado ao Grupo VITA nem à Igreja), Rute Agulhas explicou que a maioria dos testemunhos recebidos pelo Grupo VITA não tinha falado à comissão independente antes — mas que, efetivamente, há grande dificuldade em usar os dados que estão anonimizados para o trabalho de definição de uma compensação financeira. Em setembro do ano passado, a troca de acusações entre o Grupo VITA e os membros da antiga comissão independente sobre a destruição da base de dados do grupo de Pedro Strecht levou mesmo a uma forte controvérsia pública e obrigou o bispo José Ornelas a apelar ao fim do ruído.

De facto, de acordo com os dados do relatório, a maioria (71%) das vítimas atendidas pelo Grupo VITA recorreu exclusivamente a este organismo para contar a sua história, enquanto apenas 29% já tinham falado à comissão independente, liderada pelo psiquiatra Pedro Strecht, que entre 2021 e 2023 fez o primeiro estudo alargado da realidade dos abusos de menores na Igreja em Portugal.

Dando um exemplo concreto, Rute Agulhas disse que atendeu recentemente uma vítima de abusos cujo relato estava numa das páginas do relatório da comissão independente. A psicóloga diz que imprimiu essa página e que a leu em conjunto com a vítima, que acrescentou alguns pormenores ao relato.

“Temos algumas pessoas em que isto não existe”, admitiu Agulhas, sublinhando que a falta de acesso aos dados da comissão independente tem gerado “angústia” nas vítimas. “Uma senhora disse-me que tinha demorado duas horas a preencher o formulário e pergunta onde está essa informação. Está anonimizada, como deve estar, não temos acesso.”

Souto de Moura: compensação “não é um bolo-rei que se dá no Natal a cada vítima”

Também presente na sessão desta terça-feira esteve o ex-procurador-geral da República José Souto de Moura, que atualmente coordena a estrutura nacional das comissões diocesanas de proteção de menores. Pedindo a palavra, Souto de Moura explicou que é necessário “ter uma amostragem minimamente significativa dos casos, do dano e do nexo de causalidade para que se possa estabelecer uma justiça relativa”.

“Quando tivermos essa amostragem, vamos entrar em ação com a equipa de fixação de montantes em relação às compensações propriamente ditas”, destacou.

Souto de Moura quis clarificar que a compensação financeira “não é uma obrigação jurídica, não é um presente, não é uma dádiva, não é uma ação com simbolismo para presentear as pessoas que foram vítimas”.

“Isto que a Igreja está a fazer aproxima-se bastante daquilo que o código civil considera obrigações naturais”, sublinhou. “É uma obrigação de natureza moral que se baseia em critérios de justiça. Cada caso é um caso, cada pessoa deve receber aquilo que corresponda ao seu caso. Isto não é um bolo rei que se dá no natal a cada uma das vítimas. Tem em conta aquilo que a vítima passou.”

Souto de Moura sublinhou ainda que o fundo que vai alimentar estas compensações será criado pela Conferência Episcopal, pelas dioceses e pelos institutos religiosos, ordens e congregações. O pagamento de compensações não vai depender do lugar onde o abuso aconteceu. “Uma vítima que foi vítima na área de uma diocese com capacidade financeira mais diminuta não pode ser prejudicada”, sintetizou.

Igreja já enviou 25 casos para o Ministério Público

O relatório do Grupo VITA inclui ainda os dados estatísticos mais atualizados sobre a realidade dos abusos de menores no contexto da Igreja Católica.

De acordo com o documento, desde que entrou em funcionamento, em 2023, o Grupo VITA já recebeu 587 telefonemas (dos quais 265 em 2024). Através dessas chamadas, mas também de contactos por email e pelo site, já foi possível identificar 118 vítimas de violência sexual (69 em 2023 e 49 em 2024) e uma pessoa — um leigo — que cometeu crimes sexuais. Trata-se de uma situação já incluída no relatório do ano passado.

Até agora, já foram realizados 62 atendimentos com vítimas, com uma duração média de duas horas e meia. Isto acontece porque, de entre as 118 vítimas que pediram ajuda, algumas quiseram “só desabafar” com os profissionais do Grupo VITA e nem todas quiseram avançar para um acompanhamento mais especializado, explicou Rute Agulhas.

Repetindo, em larga medida, os padrões estatísticos já noticiados a propósito do relatório anterior, a maioria das vítimas (59,7%) é do sexo masculino e a idade média das vítimas atualmente é de 54 anos. A idade mais frequente do primeiro abuso foi de 11 anos para os meninos e 7 para as meninas, sendo que a maioria das vítimas vivia com a família nuclear.

Atualmente, mais de metade (54,8%) das vítimas consideram-se católicas. Na esmagadora maioria dos casos (91,9%), o abusador nunca reconheceu a agressão nem pediu desculpa à vítima.

O Grupo VITA diz ainda que 19 pessoas já foram encaminhadas para apoio psicológico regular, cinco para apoio psiquiátrico, sete para apoio social, um para apoio jurídico e um para apoio espiritual. A Igreja Católica está a suportar todos os custos associados.

Até agora, a Igreja já enviou para a Procuradoria-Geral da República um total de 25 sinalizações (mais um do que a informação do relatório do ano passado), ao passo que já indicou 70 casos às estruturas da Igreja.

Há uma razão para a discrepância entre estes números, diz o Grupo VITA. “A discrepância entre as situações sinalizadas a estruturas eclesiásticas e à PGR/PJ relaciona-se com o facto de alguns suspeitos terem já falecido e, noutras situações, ter já decorrido (ou estar a decorrer) um processo judicial de natureza criminal. Por estruturas eclesiásticas entendem-se as Dioceses, os IVCSVA [Congregações para o Instituto de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica] e a Nunciatura. Existem, ainda, algumas situações em que o denunciante identifica mais do que um suspeito, por vezes pertencentes a estruturas eclesiásticas diferentes, o que se traduz em mais do que uma sinalização, por vítima”, lê-se no relatório.

Outros dados, incluindo o facto de os agressores serem maioritariamente homens (98,4%) e padres (91,8%) ou o de a religião ser frequentemente usada como justificação para os abusos, a par com estratégias de intimidação e manipulação, surgem neste relatório em termos praticamente iguais ao relatório de há seis meses.

Três estudos científicos já foram concluídos

O Grupo VITA anunciou também esta terça-feira que já estão concluídos três estudos científicos sobre questões relacionadas com a violência sexual no contexto da Igreja Católica. Trata-se de dissertações de mestrado feitas sob orientação de elementos do Grupo VITA que são professores universitários.

O relatório inclui breves resumos sobre estes estudos. Um deles, relacionado com o tema do celibato, visou contribuir para a compreensão da relação entre a opção por uma vida celibatária, a satisfação com a vida e os desafios relacionados com a sexualidade entre as pessoas que escolhem esta vida.

“A pesquisa revela dados importantes do ponto de vista teórico e prático sobre as dinâmicas da vida celibatária. O estudo identificou uma forte ligação entre práticas espirituais regulares e o compromisso com o celibato. Indivíduos mais envolvidos espiritualmente relataram vivências espirituais mais intensas, reforçando o papel da espiritualidade como suporte psicológico e emocional. Ao contrário de investigações”, diz o relatório.

“No âmbito das implicações práticas, os resultados evidenciam a necessidade de integrar o suporte psicológico como uma componente normalizada nos programas de formação religiosa”, acrescenta ainda.

Segundo o psicólogo Ricardo Barroso, elemento do Grupo VITA que explicou os detalhes deste estudo na conferência de imprensa, a pesquisa permitiu compreender que quanto mais profunda é a vida espiritual e religiosa das pessoas celibatárias, “mais facilmente abordam o assunto da sexualidade”.

Os outros dois estudos versam sobre os catequistas e os professores de Educação Moral e Religiosa Católica e sobre as suas perspetivas acerca da proteção de menores.