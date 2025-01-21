Cinco pessoas ficaram desalojadas num incêndio numa habitação que ocorreu na madrugada desta terça-feira em Conlelas, união de freguesias de Castrelos e Carrazedo, no concelho de Bragança, informou esta terça-feira fonte dos bombeiros locais.

“Às 6h40 recebemos um alerta de incêndio numa habitação na aldeia de Conlelas. Para o local foram 18 bombeiros e quatro veículos, que se depararam com o primeiro piso tomado pelas chamas”, explicou o comandante da corporação brigantina, Carlos Martins.

Os bombeiros conseguiram evitar que as chamas se propagassem a habitações contíguas.

Ao início da manhã seguiram o rescaldo.

A casa ficou sem condições de habitabilidade e deixa uma família de quatro adultos e uma criança desalojados, disse a mesma fonte.

Contactada, a autarquia de Bragança disse que está a acompanhar a situação e que a família já está realojada. Entretanto, foi ativado também o serviço de ação municipal.

Fonte da Guarda Nacional Republicana adiantou à Lusa que na origem do incêndio terá estado uma botija de gás. As causas vão agora ser investigadas.