“Não”. Foi desta forma sucinta que o antigo vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia, Patrocínio Azevedo, respondeu ao coletivo de juízes do julgamento do processo Operação Babel, após ser questionado esta terça-feira se tinha recebido vantagens dos empresários Elad Dror e Paulo Malafaia ou do advogado João Lopes por causa do projeto imobiliário Skyline.

No segundo dia do julgamento no Juízo Central Criminal de Gaia, o antigo ‘número dois’ de Eduardo Vítor Rodrigues na autarquia gaiense, continuou a prestar declarações e voltou a desvalorizar a sua atuação, ao descrever-se como “mero executante” em projetos nos quais a última palavra era do presidente da autarquia.

“O senhor presidente da câmara não assina de cruz. O projeto foi aprovado em reunião de câmara e nada é levado e aprovado em reunião de câmara sem o aval do presidente. O centro de congressos estava no plano e orçamento de 2017. Eu era um mero executante”, referiu o arguido, sublinhando que Eduardo Vítor Rodrigues “participava em todos os dossiês”.

Patrocínio Azevedo responsabilizou ainda o autarca de Gaia pelo anúncio do arquiteto Souto Moura para a conceção do projeto Skyline, que previa um centro cultural e de congressos, um hotel e a mais alta torre de apartamentos do país, com 28 andares. Para o arguido, há 20 meses em prisão preventiva, Eduardo Vítor Rodrigues cometeu “um lapso” ao lançar o nome antes de a designação do arquiteto estar fechada.

“Perante este agendamento [de reunião com Souto Moura], no dia 6 de julho de 2020, a reboque da reunião de câmara, o presidente faz sair a notícia de que seria Souto Moura o arquiteto do projeto do centro de congressos. Isto criou desconforto em todas as partes. Tratou-se de um lapso, de um equívoco do senhor presidente, que partiu do princípio de que o acordo com o Souto Moura estava fechado”, disse.

Eduardo Vítor Rodrigues, segundo o arguido, não terá feito o anúncio de Souto Moura com um objetivo específico: “O senhor presidente não acompanhava [este assunto]. O senhor presidente, às vezes, também gostava de ter uns ‘soundbites’ para ter notícias e avançou para a comunicação social sem o nome [de Souto Moura] estar fechado. Este equívoco foi encarado como imposição, admito. Mas foi um equívoco”.

O antigo ‘vice’ da Câmara de Gaia protagonizou ainda um momento de tensão com um dos juízes auxiliares do coletivo por causa do aumento da capacidade de construção no projeto Skyline, um tema que já tinha sido abordado na véspera e que Patrocínio Azevedo assegurou ter sido no interesse da autarquia.

“Estou a ser julgado por ter dado uma mais-valia à câmara”, afirmou o arguido, ao que o magistrado contrapôs com um tom de voz mais elevado e de censura: “O senhor pode dar as mais-valias que quiser, mas não pode receber mais do que aquilo que recebe no seu ordenado“.

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A relação “institucional e estritamente profissional com João Lopes

Já sobre a relação com João Lopes, o seu alegado ‘testa de ferro’ e intermediário — através do qual teriam chegado as supostas vantagens provenientes dos dois empresários —, o ex-vice-presidente da câmara de Gaia salientou que era somente “institucional e estritamente profissional“. Em causa está o alegado recebimento de cerca de 125 mil euros em dinheiro e relógios de luxo no valor de 12 mil euros entre 2019 e 2022, tendo ainda sido detetados cerca de 106 mil euros nas contas de Patrocínio Azevedo sem correspondência com os rendimentos declarados.

Perante o tribunal, Patrocínio Azevedo esclareceu que o advogado João Lopes era o representante da família (que detinha a sociedade Construções Pereira e Filhos) que detinha parte dos terrenos para onde estava projetado o Skyline e que esteve diretamente ligado à elaboração do acordo entre o município de Gaia e o privado detentor de parte dos terrenos.

“Basicamente, [o trabalho de João Lopes] era agendar reuniões. Centenas de tentativas de agendamento de reuniões comigo e também participou em algumas”, afirmou Patrocínio Azevedo, que está acusado de 17 crimes: cinco de corrupção passiva, quatro de prevaricação, um de participação económica em negócio, um de tráfico de influência, um de abuso de poderes, um de branqueamento e de quatro crimes de recebimento ou oferta indevidos de vantagem.

A Operação Babel, relacionada com a alegada viciação e violação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanísticos em Gaia, tem 16 arguidos (seis individuais e 10 sociedades), incluindo Patrocínio Azevedo, os empresários do ramo imobiliário Paulo Malafaia e Elad Dror, fundador do grupo Fortera, acusados de dezenas de crimes económicos, como corrupção e tráfico de influências.

O Ministério Público (MP) sustenta que Elad Dror e Paulo Malafaia “combinaram entre si desenvolverem projetos imobiliários na cidade de Vila Nova de Gaia, designadamente os denominados Skyline/Centro Cultural e de Congressos, Riverside e Hotel Azul”, contando com o alegado favorecimento por parte do antigo ‘vice’ de Gaia, que receberia em troca dinheiro e bens materiais, como relógios.

Estão também ser julgados o advogado João Lopes — que, segundo o MP, fazia a ponte entre Paulo Malafaia e Elad Dror com Patrocínio Azevedo —, Luísa Aparício, à data dos factos dirigia a Direção Municipal de Urbanismo e Ambiente da autarquia de Gaia, e o economista espanhol Jordi Busquets, ligado à sociedade Mercan.

O julgamento continua pelas 09h30 de quarta-feira com as declarações do antigo ‘vice’ da Câmara de Gaia.