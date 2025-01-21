Todos os veículos, independentemente do tipo de motor ou do combustível utilizado, consomem mais com tempo frio, estradas molhadas ou até com neve ou gelo, o que limita a autonomia. E os modelos eléctricos alimentados por bateria perdem ainda mais, uma vez que o acumulador depende de reacções químicas internas e estas tornam-se mais lentas a baixa temperatura, pois a uma menor velocidade de movimentação dos iões entre os eléctrodos corresponde menos energia. Para medir o pulso a 24 dos mais populares veículos eléctricos do mercado, a NAF (Associação Automóvel Norueguesa) organizou um mega teste, destinado não só a determinar qual a verdadeira autonomia de cada um dos modelos sob um frio intenso, como qual é o veículo mais eficiente e que diferença existe, em cada um dos casos, entre a autonomia anunciada pelo construtor e a conseguida em condições reais de utilização sob este tipo de condições atmosféricas.

Os noruegueses realizaram o teste em estrada, submetendo-os ao mesmo ritmo de viagem e ao mesmo esforço. Dos 24 modelos testados, 20 anunciam mais de 483 km de autonomia, mas sob uma temperatura que variou entre -3ºC e 7ºC durante o trajecto, apenas 4 conseguiram percorrer mais do que 483 km. Mas além de determinar o efeito do frio na redução da autonomia, os nórdicos determinaram ainda o desvio entre a autonomia real e a anunciada, sendo que estavam presentes veículos com algumas das maiores baterias do mercado (uma atinge 116 kWh) e 5 dos modelos ensaiados montavam acumuladores com mais de 100 kWh. Ainda assim, 7 dos modelos recorriam a baterias com menos de 80 kWh e 5, entre eles, usufruíam de menos de 65 kWh, mas curiosamente, algumas unidades com baterias pequenas conseguiram figurar entre os eléctricos que vão mais longe. Dos 24 carros presentes no teste comparativo, apenas dois não estão ainda à venda em Portugal.

Aproveitando os dados recolhidos pelos técnicos da NAF, construimos aqui os rankings dos eléctricos com maior autonomia nestas condições, sendo que hoje é fácil de encontrar regiões em Portugal onde os condutores convivem durante o Inverno com temperaturas inferiores a 7ºC, sendo esta a informação mais importante para a maioria dos compradores. Paralelamente, informamos sobre o desvio entre a autonomia anunciada e a real, com o terceiro ranking a dizer respeito à eficiência de cada veículo, o que tem uma relação directa com os custos de utilização, cruzando a capacidade de bateria com a autonomia. Determina-se assim os veículos que consomem menos energia – tornando-se mais baratos – para percorrer a mesma distância.

As melhores autonomias em condições reais de utilização sob baixas temperaturas – consideravelmente inferiores aos conseguidos com temperaturas mais amenas pela maior eficiência da bateria e o menor atrito dos pneus de Inverno e do piso molhado ou com gelo – foram alcançadas pelo pelo Polestar 3, com 537 km, e pelo Tesla Model 3 com 536 km, seguidos pelo Kia EV3 e Porsche Taycan, ambos com 504 km. As autonomias mais reduzidas nestas condições difíceis foi de 340 km e 341 km, pertenceu aos Voyah Dream e Smart #3, respectivamente, seguidos pelo BMW i5 (353 km) e Mini Countryman (358 km).

Além preferirem uma maior autonomia, os condutores são igualmente sensíveis aos custos de utilização, ou seja, o consumo, não só porque os torna menos dependentes da próxima visita ao posto de carga, como porque lhes permite montar uma bateria mais pequena (leve e barata), mantendo a autonomia. O melhor dos 24 em termos de eficiência é o Tesla Model 3, uma berlina do segmento D que, mesmo no frio, necessitou de apenas 14 kWh para percorrer 100 km nas estradas norueguesas, liderando destacado este ranking. O segundo modelo mais eficiente deste ranking é o novo Kia EV3, um SUV do segmento C com um consumo de 16,2 kWh/100 km, seguido do Volvo EX30, outro SUV, mas desta vez do segmento B, que necessita de 17,5 kWh/100 km. Os eléctricos menos eficientes são o Hongqi EHS7 e o Mercedes Classe G, ambos volumosos e com dimensões mais que generosas, o primeiro com uma eficiência de 32 kWh/100 km e o segundo com 30,7 kWh/100 km. Mas, consultando a lista, é possível encontrar modelos concorrentes directos com níveis de eficiência muito distintos, que lhes limita a autonomia.