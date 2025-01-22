A economia portuguesa terá crescido 2,1% no quarto trimestre de 2024, em termos homólogos, e 1% em cadeia, segundo as previsões divulgadas esta quarta-feira pelo Católica-Lisbon Forecasting Lab (NECEP).

Tendo em conta esta projeção para o último trimestre, o NECEP estima que a economia portuguesa cresceu 1,7% no conjunto do ano de 2024, o que fica abaixo da previsão do Governo, que apontava para 1,8% no Orçamento do Estado para 2025.

Na Síntese da Folha Trimestral de Conjuntura, o NECEP tem também previsões para este ano, sendo que o “ponto central da estimativa de crescimento da economia portuguesa foi revisto em alta em 0,4 pontos percentuais para 2,2% em 2025, na sequência do crescimento elevado do final do ano passado e do associado efeito de arrastamento (carry-over) para este ano”.

Esta estimativa fica acima das previsões do Ministério das Finanças, que são de um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,1% este ano.

Já para 2026, “a perspetiva é agora no sentido da manutenção deste ritmo de crescimento de 2,2%, ou seja, 0,2 pontos percentuais acima do crescimento tendencial que é estimado em 2,0%”, lê-se na nota do NECEP.

Quanto à economia da zona euro, esta deverá registar um crescimento do PIB de 1% em 2025 e 1,3% em 2026, segundo as estimativas da Católica.

“Mantém-se, assim, o risco de uma recessão suave, particularmente na Alemanha”, alertam os economistas, sendo que “os excessos de compromissos financeiros e da política monetária dos anos da pandemia subsistem nas economias europeia e norte-americana”.