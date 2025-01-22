A capitania do Porto do Funchal voltou esta quarta-feira a prolongar os avisos de vento e agitação fortes para o arquipélago da Madeira até as 6 horas de quinta-feira, estando também em vigor um outro de mau tempo.

O aviso de mau tempo está classificado como sendo de “sinal 6”, o que representa que o vento vai soprar entre os 51 e os 62 quilómetros por hora de qualquer direção.

Neste aviso, a autoridade marítima regional “recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções, por forma a garantirem a segurança das mesmas”.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, o vento vai variar entre o “moderado” e o “muito fresco, por vezes forte” e a visibilidade será “boa a moderada, por vezes fraca”.

Na costa norte, as ondas vão ser da ordem dos cinco metros, sendo de 3,5 metros na parte sul, diminuindo gradualmente de altura e podendo ser também de até os cinco metros na “parte mais oeste”.

“Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, insiste a capitania.

Esta autoridade regional aconselha o reforço na amarração, e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica.