Pessoas casadas, sem agenda própria e com talento. São três dos requisitos que os interessados em trabalhar na equipa da primeira-dama norte-americana, Melania Trump, têm de cumprir para poderem ser contratados para a Casa Branca. O processo de recrutamento já está em curso, com Melania a prometer não gastar “muito dinheiro dos contribuintes” com o projeto Be Best — focado na saúde mental dos jovens.

A primeira-dama, que regressa à ala leste da Casa Branca quatro anos depois, está a recrutar pessoas que “tenham talento, sejam casados, saibam o que façam, trabalhem em equipa e não tenham agenda própria”, segundo descreve o jornal El Mundo. Melania Trump está a selecionar colaboradores para fazer regressar um projeto, que tinha iniciado em 2018, e que se dedica à saúde mental dos jovens — com foco na consequências negativas das redes sociais.

“A Be Best tem desempenhado um papel importante na disseminação da consciência, destacando programas bem-sucedidos e atos de bondade, e promovendo as relações entre o setor público e privado para ajudar as crianças a superar as dificuldades que enfrentam todos os dias“, explicou a mulher do presidente dos EUA.

Depois da tomada de posse, na segunda-feira, Trump e a família já se começaram a mudar para a Casa Branca. Nesta segunda passagem pela residência oficial, a primeira-dama deve passar a semana em Washington, e viajar ocasionalmente para Nova Iorque (onde se encontra a estudar, atualmente, o seu filho mais novo, Barron Trump) ou para Palm Beach, onde se localiza a residência de luxo da família.