O Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, pediu esta quarta-feira que os embaixadores moçambicanos promovam a atração de mais investimentos para o país, defendendo que se priorize a “diplomacia económica”.

“Achamos que é muito importante cada um de nós trabalhar para trazer mais investimentos para o nosso país, porque só assim é que vamos continuar a desenvolver este nosso país, Moçambique”, disse Daniel Chapo, durante um encontro com diplomatas moçambicanos na Presidência da República, em Maputo.

O novo chefe de Estado moçambicano, empossado há precisamente uma semana, disse que os investimentos em Moçambique vão possibilitar a criação de mais empregos, além de se poder construir novas infraestruturas públicas no país, a partir da cobrança de impostos às empresas.

“A diplomacia económica tem de ser uma prioridade por parte de todos nós. Como sabem hoje em dia, como se diz na gíria, é o que está a dar, a diplomacia económica”, acrescentou o Presidente.

O estadista disse ainda aos embaixadores que é preciso continuar a proteger e prestar assistência aos moçambicanos nos países em que estão acreditados, além de incentivar a “cultura do amor a pátria”, ainda que estejam fora do país.

Daniel Chapo avançou também que se está a refletir, junto do Ministério das Finanças, sobre a criação de uma rubrica de apoio aos moçambicanos no estrangeiro.

“Temos situações que quando um moçambicano perde a vida, a embaixada não tem uma rubrica específica para dar o apoio e temos de continuar a refletir sobre este assunto e ver como vamos fazer”, declarou o Presidente de Moçambique.

Os embaixadores moçambicanos, por sua vez, saudaram o chefe de Estado pela investidura e manifestaram disponibilidade para trabalhar.

“Estamos prontos e disponíveis para a missão que está bem indicada na agenda do nosso Presidente“, disse Eliseu Machava, embaixador de Moçambique em Cuba, em representação dos diplomatas.