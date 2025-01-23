O Governo terá omitido em dois documentos a acumulação de funções de António Gandra d’Almeida, que na semana passada apresentou a demissão das funções de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) — na sequência de uma notícia da SIC revelar que acumulou as funções de diretor da Delegação Regional Norte do INEM e de médico tarefeiro em vários hospitais, como Gaia, Faro e Guarda.
Após a demissão, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admitiu na terça-feira que conhecia o relatório da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) sobre o currículo — e onde constava uma das acumulações ilegais –, mas recordou que o parecer do organismo sobre as habilitações de Gandra d’Almeida foi positivo.
O jornal Correio da Manhã avança, agora, uma aparente omissão da acumulação ilegal que constava no relatório da CReSAP em outros dois documentos redigidos pelo Governo — o comunicado enviado à imprensa a anunciar a nomeação de Gandra d’Almeida, a 22 de maio de 2024; a resolução do Conselho de Ministros, de 17 de junho de 2024; e o parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), de 7 de junho de 2024. Ao contrário da nota curricular que constava no relatório da CReSAP, nestes últimos omitia-se funções incompatíveis com as de diretor da Delegação Regional Norte do INEM.
Diretor executivo do SNS apresenta demissão após reportagem revelar que terá recebido 200 mil euros em acumulação de funções incompatíveis
O cruzamento das informações feito também pelo Observador permite perceber que, no parecer da CReSAP, é efetivamente feita menção às funções da Gandra d’Almeida no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho, de 2015 a 2022. E também às funções de diretor da Delegação Regional Norte do INEM, de 2021 a 2024. Num excerto do parecer é possível ler o seguinte:
De 2021 a 2024, desempenhou as funções de Diretor da Delegação Regional Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica. De 2013 a 2018, foi responsável pelas Vias Verdes do INEM da Região Centro, de 2016 a 2018, foi responsável pela implementação e coordenação da VMER do Barreiro, e, de 2015 a 2022, exerceu funções de médico de cirurgia geral no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho, 2 E.P.E. Desde 2015 é docente em instituições de ensino superior, maxime, na área da emergência médica.
A menção às funções no Hospital de Gaia/Espinho — incompatível com o cargo de diretor da Delegação Regional Norte do INEM — foi, no entanto, omitida na resolução do Conselho de Ministros, assim como no comunicado de imprensa feito pelo Governo a anunciar a sua nomeação. Na resolução, são feitas menções a como Gandra d’Almeida “mantém atividade assistencial hospitalar e pré-hospitalar” e que “desempenhou funções de chefia de equipa em serviço de Urgência”. Porém, sem referências a datas ou hospitais.
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No comunicado à imprensa, divulgado pelo Governo a 22 de maio, é referido que “desempenhou funções de chefia de equipa em serviço de Urgência e participou em vários eventos multi-vítimas e de catástrofe, com funções de coordenação ou como operacional, a que se somam missões internacionais de apoio humanitário”.
O Observador contactou na manhã desta quinta-feira o Ministério da Saúde para obter uma reação à notícia, não tendo recebido ainda qualquer resposta até à publicação desta notícia.
Esta quarta-feira, Ana Povo, a secretária de Estado da Saúde, garantiu que o “Governo não tinha conhecimento da acumulação de funções” de Gandra d’Almeida, apesar da informação que constava no relatório da CReSAP.
Governo garante que “não tinha conhecimento da acumulação de funções” de Gandra D’Almeida
O Governo já nomeou um sucessor para o cargo de diretor executivo do SNS, trata-se do economista Álvaro Santos Almeida, ex-deputado do PSD.