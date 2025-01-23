O Governo terá omitido em dois documentos a acumulação de funções de António Gandra d’Almeida, que na semana passada apresentou a demissão das funções de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) — na sequência de uma notícia da SIC revelar que acumulou as funções de diretor da Delegação Regional Norte do INEM e de médico tarefeiro em vários hospitais, como Gaia, Faro e Guarda.

Após a demissão, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admitiu na terça-feira que conhecia o relatório da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) sobre o currículo — e onde constava uma das acumulações ilegais –, mas recordou que o parecer do organismo sobre as habilitações de Gandra d’Almeida foi positivo.

O jornal Correio da Manhã avança, agora, uma aparente omissão da acumulação ilegal que constava no relatório da CReSAP em outros dois documentos redigidos pelo Governo — o comunicado enviado à imprensa a anunciar a nomeação de Gandra d’Almeida, a 22 de maio de 2024; a resolução do Conselho de Ministros, de 17 de junho de 2024; e o parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), de 7 de junho de 2024. Ao contrário da nota curricular que constava no relatório da CReSAP, nestes últimos omitia-se funções incompatíveis com as de diretor da Delegação Regional Norte do INEM.

O cruzamento das informações feito também pelo Observador permite perceber que, no parecer da CReSAP, é efetivamente feita menção às funções da Gandra d’Almeida no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho, de 2015 a 2022. E também às funções de diretor da Delegação Regional Norte do INEM, de 2021 a 2024. Num excerto do parecer é possível ler o seguinte:

De 2021 a 2024, desempenhou as funções de Diretor da Delegação Regional Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica. De 2013 a 2018, foi responsável pelas Vias Verdes do INEM da Região Centro, de 2016 a 2018, foi responsável pela implementação e coordenação da VMER do Barreiro, e, de 2015 a 2022, exerceu funções de médico de cirurgia geral no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho, 2 E.P.E. Desde 2015 é docente em instituições de ensino superior, maxime, na área da emergência médica.

A menção às funções no Hospital de Gaia/Espinho — incompatível com o cargo de diretor da Delegação Regional Norte do INEM — foi, no entanto, omitida na resolução do Conselho de Ministros, assim como no comunicado de imprensa feito pelo Governo a anunciar a sua nomeação. Na resolução, são feitas menções a como Gandra d’Almeida “mantém atividade assistencial hospitalar e pré-hospitalar” e que “desempenhou funções de chefia de equipa em serviço de Urgência”. Porém, sem referências a datas ou hospitais.

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No comunicado à imprensa, divulgado pelo Governo a 22 de maio, é referido que “desempenhou funções de chefia de equipa em serviço de Urgência e participou em vários eventos multi-vítimas e de catástrofe, com funções de coordenação ou como operacional, a que se somam missões internacionais de apoio humanitário”.

O Observador contactou na manhã desta quinta-feira o Ministério da Saúde para obter uma reação à notícia, não tendo recebido ainda qualquer resposta até à publicação desta notícia.

Esta quarta-feira, Ana Povo, a secretária de Estado da Saúde, garantiu que o “Governo não tinha conhecimento da acumulação de funções” de Gandra d’Almeida, apesar da informação que constava no relatório da CReSAP.

O Governo já nomeou um sucessor para o cargo de diretor executivo do SNS, trata-se do economista Álvaro Santos Almeida, ex-deputado do PSD.