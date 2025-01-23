As ilhas das Flores e do Corvo vão estar sob aviso amarelo na quinta-feira, devido às previsões de agitação marítima, informou esta quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo um comunicado do IPMA, o aviso amarelo para as duas ilhas do grupo Ocidental açoriano é válido entre as 17h00 locais (mais uma hora em Lisboa) e as 23h00 locais de quinta-feira, por causa da agitação marítima (ondas de oeste, passando a noroeste).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.