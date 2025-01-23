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O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, solicitou esta quinta-feira aos chefes de governo provincial do país para enfrentarem o presidente dos EUA, durante uma reunião em que discutiram os cenários de subida dos direitos alfandegários que aquele quer impor.

O gabinete do primeiro-ministro revelou, depois da reunião realizada em linha, que Trudeau e os chefes de governo “partilharam detalhes das recentes conversações” que mantiveram com políticos e dirigentes dos EUA.

Nos últimos dias, a província de Alberta (a maior produtora de petróleo do Canadá), expressou a sua oposição a um possível embargo das exportações de energia em resposta à aplicação das taxas alfandegárias mencionadas por Donald Trump.

A ameaça deste de aplicar uma taxa de 25% às importações provenientes do Canadá suscitou neste país uma intensa discussão política.

O governo assinalou que estas taxas seriam “devastadoras” para a economia canadiana e poderiam destruir centenas de milhares de postos de trabalho.

Trudeau já se tinha reunido com os chefes de governo das 10 províncias e dos três territórios de Canadá para analisar a chegada de Trump à Casa Branca.

Esta foi a primeira vez na história do Canadá que o primeiro-ministro e os chefes de governo provinciais têm reuniões semanais.

Canadá, EUA e México têm em vigor, desde há anos, um acordo de comércio livre.

Em 2023, o comércio entre Canadá e EUA rondou o bilião (milhão de milhões) de dólares dos EUA.

Trudeau afirmou este sábado que, se Trump impuser taxas alfandegárias às importações que vêm do Canadá, pode avançar com represálias, incluindo o embargo de exportações petrolíferas.