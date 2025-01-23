Projetada após um violento incêndio e passando por “impasses e hesitações” acerca da sua decoração, a Sala das Sessões da Assembleia da República “reflete a história da política portuguesa”, de acordo com um livro que é apresentado esta quinta-feira.

É o “espaço mais icónico do Palácio de São Bento”, em Lisboa, e o cenário que a maioria dos cidadãos associa aos principais debates políticos do país.

Com um formato semicircular e disposição em anfiteatro, a sala tem carteiras de madeira de carvalho trabalhada ao estilo inglês, ordenadas por bancadas onde se sentam os 230 deputados de acordo com a tradição parlamentar pós Revolução Francesa, da esquerda para a direita, voltados para a tribuna presidencial.

Sala das Sessões é o título de uma obra que reúne investigação e textos de Cátia Mourão, Francisco Lencastre e Távora e Teresa Parra da Silva e que vai ser apresentada esta quinta-feira no Parlamento, numa cerimónia presidida pelo presidente deste órgão de soberania, José Pedro Aguiar-Branco.

Este é o terceiro volume, editado pela Assembleia da República, de um conjunto de monografias sobre as três salas mais emblemáticas do parlamento português, que inclui a Sala do Senado, a Sala D. Maria II e agora, a Sala das Sessões.

O ponto de partida do livro é a revolução liberal de 1820, no Porto, que levou à instituição de uma Monarquia Constitucional na qual o poder legislativo era exercido pelas Cortes, que começaram por se reunir na livraria do Convento das Necessidades, em Lisboa.

Durante um período histórico instável, que incluiu a guerra civil entre absolutistas e liberais, vários locais albergaram os deputados até à chegada ao Mosteiro de São Bento da Saúde ou dos Negros, local onde se encontra atualmente o Palácio de São Bento.

Este edifício, que serviu para um pouco de tudo, até prisão, recebeu as Cortes, em 1833, por decreto do rei D. Pedro IV.

“As sessões solenes de abertura de cada legislatura ou sessão legislativa, de aclamação do Rei ou de juramento do herdeiro do trono, realizavam-se na Câmara dos Deputados, com a presença, também, dos pares do reino”, referem os autores da obra.

A Câmara dos Deputados, criada por Possidónio da Silva, foi desde o início considerada pouco adequada, “um ‘barracão’ com lonas pintadas para conferir uma aparência de maior dignidade ao espaço”, que aguardava uma “ocasião propícia” para a construção de um local mais orientado para funções parlamentares.

Essa ocasião acabou por ser imposta por um incêndio de “grandes proporções” em junho de 1895, que obrigou os deputados a uma estadia temporária no Salão Nobre da Real Academia das Ciências e a uma reconstrução total daquele espaço.

A Sala das Sessões, projetada pelo arquiteto Miguel Ventura Terra, viria a ser inaugurada em janeiro de 1903, após uma longa reflexão sobre a sua decoração por uma comissão especial que ficou dividida entre os membros que preferiam temáticas alegóricas ou temas históricos.

Uma das peças que na altura não gerou controvérsia foi a “colossal estátua do Rei D. Carlos I”, colocada no nicho da parede da Presidência, onde atualmente se encontra a estátua que representa a República.

A divisão de opiniões sobre a decoração levou a que a sala tenha permanecido cerca de 20 anos “sem qualquer ornamentação pictórica no teto, no panneau da parede da Presidência e nos escudos circundantes” e “entre os impasses e hesitações da Comissão Administrativa e dos próprios artistas, a maior parte da decoração iconográfica pictórica e escultórica do hemiciclo” só ficou terminada em 1924.

Ao longo de mais de 120 anos, esta emblemática sala foi atravessada por diversas fases da história política do país que se refletiram na sua composição: nos anos 30, durante a ditadura, a bancada do Governo foi desmontada, voltando a ser recolocada após o 25 de Abril de 1974, por exemplo.

O surgimento de novas tecnologias também se fez sentir ao longo do tempo. Se entre 1947 e 55 foram incorporados altifalantes e microfones no hemiciclo, mais recentemente, em 2008, a sala foi submetida a uma “profunda remodelação” tecnológica, com a introdução de uma plataforma informática para votações, ecrãs táteis e computadores para cada deputado, altura em que também se procedeu ao reforço antissísmico das estruturas.

“A história destas obras reflete a história da política portuguesa e o esforço contínuo de revitalização do órgão de soberania nacional que a alimenta”, lê-se na obra.