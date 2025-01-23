Um homem suspeito de abuso sexual de uma criança, de 12 anos, em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, divulgou quarta-feira o Ministério Público.

Em comunicado, o Ministério Público adiantou que o suspeito, detido pela Polícia Judiciária, foi presente a primeiro interrogatório judicial, indiciado “da prática de um total de 38 crimes de abuso sexual de crianças, agravado”.

“Os factos terão ocorrido no período compreendido entre março de 2024 e janeiro de 2025, na residência do arguido, onde vivia com a sua companheira e a vítima menor, de 12 anos de idade”, pode ler-se.

Na sequência do interrogatório judicial foi decretado ao suspeito a medida de coação de prisão preventiva, bem como “a medida de proibição de contactos com a vítima, por considerar verificados os perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação do decurso do inquérito, na modalidade de conservação de prova, e perturbação da ordem e tranquilidade pública”.

O inquérito, que se encontra em segredo de justiça, decorre na subsecção de Vila Franca de Xira do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca de Lisboa Norte, apontou ainda o Ministério Público no comunicado.