“Voo de Alto Risco”

Mel Gibson realiza, mas não interpreta, Voo de Alto Risco, um thriller passado a bordo de um pequeno avião comercial no Alasca. Mark Wahlberg é um piloto que transporta uma Marshal dos EUA (Michelle Dockery) que está a escoltar uma testemunha (Topher Grace) protegida pelo governo, e que vai depor em julgamento contra um chefe de uma família mafiosa com o qual terá estado envolvido em atividades criminosas. Enquanto o avião atravessa uma das zonas mais inóspitas da região, a tensão vai aumentando a bordo, já que nem toda a gente é quem aparenta ser, e as relações de confiança entre piloto e passageiros vão ser testadas. Até ao momento em que alguém revela a sua verdadeira identidade e as suas intenções ocultas.

“Banzo”

O novo filme de Margarida Cardoso passa-se em 1907, em São Tomé e Príncipe, onde Afonso (Carloto Cotta), um médico, se foi instalar para exercer numa plantação, onde vai ter a cargo um grupo de serviçais que sofrem daquilo que é conhecido por “banzo”, a nostalgia que os escravizados têm das terras natais e os fazem perder o gosto pela vida, e suicidar-se ou morrer aos poucos de inanição. Banzo tem bons valores de produção e uma atmosfera de época convincente (bem como a inevitável má consciência sobre a colonização portuguesa e as suas circunstâncias). Falta-lhe um enredo, conflito, peripécia romanesca, movimentação emocional, que justifique as duas horas de duração e o tire do torpor que envolve a narrativa e afeta as interpretações.

“O Brutalista”

O ator e realizador Brady Corbet assina O Brutalista, com Adrien Brody no papel de Lázslo Tóth, um talentoso arquiteto húngaro que estudou na Bauhaus, sobreviveu à II Guerra Mundial e aos campos da morte nazis, e se instala nos EUA em 1947, sem a mulher e a sobrinha órfã, que ficaram retidas no Leste pelos soviéticos. É então que entra em cena Harrison Van Buren (Guy Pearce), um rico industrial, homem com interesses artísticos e preocupações culturais, que reconhece o talento de Tóth e lhe encomenda um imponente edifício modernista; e consegue que aquelas venham juntar-se-lhe, ao mesmo tempo que lhes oferece alojamento numa casa na sua vasta propriedade. O Brutalista foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.