Tribunal de Vila Real absolveu sexta-feira o ex-presidente da Câmara de Ribeira de Pena Rui Vaz Alves, que estava a ser julgado pelos crimes de prevaricação, participação económica em negócio e falsificação de documento.

Conjuntamente com o antigo autarca socialista, estavam a ser julgados um chefe de divisão das obras municipais, uma empresária e a construtura que esta última representava, que foram também absolvidos neste processo.

Na leitura do acórdão, que decorreu sexta-feira no Tribunal de Vila Real, a presidente do coletivo de juízes apontou para uma “ausência completa de fundamentação” neste processo.

Rui Vaz Alves, que foi presidente da Câmara de Ribeira de Pena entre 2013 e 2017, e os outros arguidos estavam acusados em coautoria, em concurso real, por um crime de prevaricação, um crime de participação económica em negócio e um crime de falsificação de documento.

A empresa construtora estava indiciada de um crime de falsificação de documento.

Segundo a acusação, entre 2016 e 2017, o antigo autarca e chefe de divisão, em conluio com a empresária e construtora, determinaram e executaram 12 obras públicas sem qualquer procedimento de contratação pública prévio.