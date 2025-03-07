O crescimento do emprego na zona euro abrandou, no acumulado de 2024, para 1,0% na área do euro e 0,8% na União Europeia (UE), após 1,4% e 1,2%, respetivamente, em 2023, divulga, nesta sexta-feira, o Eurostat.

O serviço estatístico europeu indica ainda que o emprego aumentou 0,7% na área do euro e 0,5% na UE no último trimestre de 2024, face ao quarto trimestre de 2023.

Na variação em cadeia, entre outubro e dezembro de 2024, o emprego cresceu 0,1% na área do euro e 0,2% no conjunto dos 27 Estados-membros.

Entre os Estados-membros, a Croácia (4,2%), Malta (3,8%) e a Irlanda (2,5%) registaram os maiores crescimentos homólogos do indicador, enquanto a Letónia (-1,0%), a Polónia (-0,8%) e a Suécia (-0,6%) apresentaram os principais recuos.

A taxa de emprego cresceu 1,7% em Portugal, na comparação homóloga.

Face ao trimestre anterior, nos últimos três meses de 2024, Portugal apresentou a terceira maior subida (0,5%) a par da Grécia, depois da Roménia (2,0%) e de Espanha (0,9%).

A Finlândia (-0,4%), a Croácia (-0,4%) e a Suécia (-0,2%) apresentaram as mais importantes quebras na taxa de emprego, face ao terceiro trimestre de 2024.