A Wonderlevel Partners (WLP), detida por Luís Bernardo, e a F5C, liderada por João Tocha, juntas conseguiram 49% de todas as adjudicações atribuídas ao universo das 20 maiores agências de comunicação por parte de juntas de freguesia e câmaras municipais desde 2008, data em que a primeira das duas empresas foi formada.

Uma investigação feita pelo semanário Expresso e o canal SIC Notícias aponta para 90 contratos públicos obtidos pelas duas empresas, 45 cada uma, sendo que a maioria foi feita por ajuste direto ou por consulta prévia, conseguindo auferir 1,9 milhões de euros cada uma durante o período analisado, muito acima dos ganhos de outras grandes agências do país, como a Cunha Vaz & Associados e a LPM. Para contratos acima dos 20 mil euros e inferiores a 75 mil euros, é apenas exigido a quem adjudica convidar três empresas para apresentarem propostas.

Recorde-se que tanto Bernardo como Tocha já estão a ser investigados desde 2022 no âmbito da Operação Concerto, como o Observador noticiou em julho de 2024, por suspeitas de corrupção em concursos públicos de comunicação. Em causa estão situações análogas, sendo ambos suspeitos de concertar preços em contratos públicos para criar “falsamente um cenário de aparente concorrência e legalidade”, como apontou, à época, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

A suspeita é que a WLP e a F5C finjam agir em concorrência quando têm secretamente uma estratégia de cumplicidade, socorrendo-se outras empresas de comunicação do seu universo para criar a ilusão de competição. Segundo a investigação, Rui Farias, por exemplo, é simultaneamente contabilista da WLP e dono da F5C — da qual João Tocha é diretor-geral — sendo que também é sócio da Remarkable, da 29.ª EEE e da JTINN, que têm ligações umbilicais àquelas duas empresas.

Segundo o Expresso e a SIC Notícias, juntam ainda a esta constelação a Sentinelcriterion, detida por um sobrinho da mulher de Luís Bernardo, e a Augeo, liderada por um sócio de João Tocha e Rui Farias na JTINN.

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Destas três figuras, apenas Tocha respondeu aos pedidos de esclarecimento destes dois meios de comunicação, negando articulação com os outros dois empresários: “Luís Bernardo é um dos meus concorrentes em comunicação e por vezes estamos em lados opostos”. No entanto, a investigação faz notar que pelo menos 31 dos contratos públicos avaliados foram ganhos por empresas que fazem parte deste círculo.

Além disso, é revelado que, dos 45 contratos celebrados pela WLP com municípios, 39 vieram de autarquias geridas pelo Partido Socialista, salientando-se o passado de Luís Bernardo junto do partido: além de militante e ex-dirigente da Juventude Socialista, trabalhou como assessor nos Governos de Sócrates e António Guterres.

Como ilustração de como o esquema de controlo terá operado entre as empresas deste universo para obter contratos públicos, a notícia aponta como a WLP conseguiu uma adjudicação junto da freguesia da Penha de França, liderada pela socialista Sofia Oliveira Dias, em janeiro de 2021. De acordo com a investigação, as outras duas firmas convidadas durante a fase de consulta prévia foram a F5C e a Sentinelcriterion. A primeira avançou com um valor de 55 mil euros, apesar de nunca ter chegado a apresentar uma proposta formal. Já a segunda apresentou 54.950 euros. Quem ganhou foi a WLP, com um valor de 54.900 euros.