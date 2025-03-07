Vladimir Putin e Emmanuel Macron trocaram esta quinta-feira uma série de acusações, depois do Presidente francês ter, num discurso ao país, anunciado que quer ter um papel mais ativo na defesa europeia. O líder russo começou por o chamar, ainda que indiretamente e sem o mencionar, de Napoleão.

“Ainda há pessoas que querem voltar aos tempos de Napoleão, esquecendo-se de como tudo acabou“, disse Putin, relembrando a invasão francesa à Rússia de maio de 1812, que terminou com a retirada das tropas em dezembro desse ano.

Questionado sobre sobre a acusação de Putin, o Presidente francês respondeu com um ataque ao homólogo russo por fazer “uma má interpretação histórica”. “Napoleão liderou conquistas, a única potência imperial que vejo atualmente na Europa chama-se Rússia, e é um imperialista revisionista”, acrescentou.

Emmanuel Macron falava numa conferência de imprensa em Bruxelas, no rescaldo da reunião extraordinária do Conselho Europeu. Sobre Putin, Macron afirmou ainda que só falará com o líder russo, Vladimir Putin, quando decidirem, “em colaboração com a Ucrânia e os parceiros europeus” que é “o momento certo” para o fazer.

“Estamos agora a entrar numa fase de discussão e de conversações que, a dada altura, justificará plenamente as discussões com os negociadores e os dirigentes”, afirmou Macron, depois da reunião do Conselho Europeu.

Macron relembrou também os “grandes princípios” para a paz para Paris e os aliados.“Uma paz para a Ucrânia e pela Ucrânia, uma paz sólida e duradoura que não seja um bónus para o agressor ou um cessar-fogo sem garantias”, disse.

Para já, disse o Presidente fracncês, “a prioridade é apoiar a Ucrânia e o seu exército a muito curto prazo”, tendo apelado às instituições europeias para que façam um “um novo salto em frente”.